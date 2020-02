GRAND ANGLE : Lâ€™entente est possible

Il a même provoqué, de l’avis de l’ONU, la pire catastrophe humanitaire à laquelle la communauté internationale et les ONG ont été confrontés ces dernières années. Le Yémen où se déroule une guerre par procuration, qualifiée comme la «guerre oubliée», peut pourtant espérer connaitre un dénouement à sa crise. Après plus de cinq ans d’affrontements meurtriers entre les rebelles et les forces du gouvernement, appuyés par l’Iran pour les premiers et par une coalition internationale menée par l’Arabie saoudite pour les deuxièmes, la relative accalmie qui semble de mise sur le terrain est, selon les analystes, un signe prometteur. L’émissaire de l’ONU au Yémen, Martin Griffiths, s’en était fait l’écho, jeudi 16 janvier, devant le Conseil de sécurité. Mais il n’est pas le seul à croire que les semaines prochaines sont susceptibles d’être décisives pour ce pays meurtri. La responsable de médecins du monde au Yémen pense aussi «que l’on est arrivé à un point où il existe une volonté des belligérants de s’asseoir autour d’une même table et de discuter». L’émissaire onusien a, du reste, exhorté les belligérants yéménites à «détourner leur énergie du front militaire pour celui de la politique», leur rappelant que «les tables de négociation sont plus efficaces que les champs de bataille». D’autant que Martin Griffiths sait que l’accalmie constatée est des plus précaires. L’attaque du camp de Marib où 100 soldats progouvernementaux ont été tués par un missile lancé par les houthis en témoigne. Du reste, l’émissaire onusien n’a pas caché ses craintes. «Les progrès que le Yémen a accomplis en matière de désescalade sont très fragiles. De telles actions (attaque de Marib NDLR) peuvent (les) faire dérailler» a-t-il déclaré devant les membres du Conseil de sécurité. En fait, une sortie de crise ne peut être envisagée de manière sérieuse que si les soutiens de deux parties en conflit renoncent à leur guerre par procuration et exhortent les belligérants à s’asseoir autour d’une même table en vue d’entamer de véritables négociations de paix. En signant le 13 décembre 2018 l’accord de Stockholm pour un cessez-le-feu dans le port de Hodeïda, ils ont démontré qu’il est possible de s’entendre, pour peu que la volonté pour le faire soit sincère.

Nadia K.