Attaque au couteau Ã  Londres : La police mÃ¨ne des perquisitions

La police britannique a annoncé, hier, mener des perquisitions au lendemain d'une attaque au couteau perpétrée par un condamné pour terrorisme en liberté conditionnelle qui a poussé le gouvernement à promettre des mesures supplémentaires contre les auteurs de tels délits. «Des perquisitions sont menées à deux adresses résidentielles dans le sud de Londres et dans la zone de Bishop's Stortford», petite ville au nord de la capitale, a indiqué la police dans un communiqué. «Aucune arrestation n'a été effectuée et l'enquête se poursuit à un rythme soutenu», a-t-elle ajouté. Sudesh Amman, 20 ans, a poignardé deux personnes dimanche peu avant 14H00 (locales et GMT) dans une rue commerçante du quartier londonien de Streatham, avant d'être abattu par la police.

Cette attaque «de nature terroriste», selon la police, a conduit le Premier ministre Boris Johnson à promettre dès lundi «des changements fondamentaux» dans le traitement des auteurs d'actes terroristes. Son gouvernement avait déjà annoncé un durcissement législatif à la suite de l'attaque qui avait fait deux morts fin novembre à London Bridge, en plein centre de Londres, perpétrée par un terroriste également en liberté conditionnelle.