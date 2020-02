Eclairage : Forte menace

En effet, les prix des hydrocarbures ont atteint un niveau qui nécessite une rencontre. Les pays producteurs commencent sérieusement à s’inquiéter. Le prix du baril de pétrole est retombé, fin janvier 2020, sous la barre symbolique des 60 dollars, avec une chute de 9% sur la seule dernière semaine de janvier. Pis, les cours du pétrole pourraient continuer de chuter, surtout que la Chine, touchée par cette épidémie, est le premier importateur mondial de pétrole. Pour faire face à cette situation, la réunion de l’Opep et de ses partenaires, en particulier la Russie, prévue initialement pour la première semaine du mois de mars 2020 à Vienne, a été avancée au 4 et 5 février 2020. Lors de cette rencontre, les représentants des pays du cartel examineront ensemble les moyens pour éviter une chute drastique du cours du pétrole sur les marchés et trouver des raisons de croire en une potentielle remontée des cours. Entre autres solutions possibles, il y a d'abord la réduction de la production pour maintenir l'équilibre des prix ou alors les faire grimper légèrement. Mais une telle option exige une entente de tous les membres sur les quantités à produire. Il convient de rappeler que l’Arabie saoudite, un poids lourd de l'Opep, a clairement exprimé sa position, en disant qu'elle ne veut pas de prix en dessous des 60 dollars. Les 24 pays Opep et Non-Opep sont liés depuis 2016 par un accord de limitation de leur production, qui a permis de soutenir la valeur du baril de brut. L'évolution de cette épidémie pourrait provoquer un ralentissement général de l'économie mondiale. La demande en pétrole de la Chine a fortement chuté. Cette situation est l'une des pires que ce à quoi s’attendaient les producteurs, les investisseurs et les analystes quant à l’évolution des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on est loin de l’éclaircie attendue et espérée, notamment par les pays membres de l’Opep et leurs alliés, comme il est suggéré dans le rapport mensuel de décembre dernier, lorsqu’ils prenaient pour données des perspectives de croissance mondiale «moins pessimistes qu’il y a quelques mois» et s’attendre, du coup, à une augmentation de la demande de pétrole en 2020. En tout cas, ce n'est pas l'épidémie du coronavirus qui confortera l’hypothèse des pays de l’Opep, tant le scénario auquel les marchés ont été soumis prête plus au stress qu’à autre chose, autrement de plus positif pour les producteurs ; on pourrait même s’attendre à un plongeon des cours, surtout que le marché ne peut pas résister à la situation induite par l’aggravation de la crise sanitaire qui frappe la Chine.

Farid Bouyahia