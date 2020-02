Elles activent dans le Btph, lâ€™Ã©lectromÃ©nager, lâ€™Ã©lectroniqueâ€¦ : Des entreprises algÃ©riennes en difficultÃ©

Le secteur du BTPH est le plus touché. Depuis 2017, plus de 3.650 entreprises ont cessé leur activité et 275.000 postes d’emplois supprimés. Ce n’est pas tout. Des fleurons industriels peinent à sortir la tête de l’eau. L’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (ENIEM) procède à un arrêt technique d’activité. Un premier crédit de 1,1 milliard de DA vient de lui être débloqué pour couvrir ses besoins urgents, nécessaire à la reprise d’activité qui interviendra vers la fin mars. La société Condor, elle aussi, est en difficulté, sollicité par nos soins, le Pr Mohamed Boukhari, économiste et enseignant à l’Université Alger 3, affirme que le problème de nos entreprises «ne sont pas suffisamment performantes et compétitives. Pour l’être, elles doivent atteindre une taille critique, pour bénéficier des économies d’échelle, être agiles et innovantes, avoir une organisation et un management aux meilleurs standards, tout en bénéficiant d’un environnement d’affaires adéquat. Malheureusement ce n’est pas le cas chez nous».

Revenir aux fondamentaux

Il ajoutera «nos entreprises, de montage en particulier, vivent sous perfusion grâce aux subventions, aux différentes exonérations (taxes, droits de douane…) et au taux de change surévalué». Un point de non retour ? Pour l’universitaire, on n’en est pas encore là. Toutefois, «il nous faut absolument revenir aux fondamentaux». Plus explicite, le Pr Boukhari indique que la démarche «suppose avant tout de finaliser notre transition vers l’économie de marché. Les règles de marché ne laisseront la place qu’aux entreprises performantes et compétitives. L’Etat, ensuite, focalisera ses efforts et ses finances limitées sur des secteurs ou filières stratégiques et porteuses. Il développera toute la chaine de valeur là où nous avons des avantages comparatifs et des intérêts existentiels». Sans risques ? «Il est vrai, analyse l’économiste, que par cette manière de faire nous perdrons quelques milliers d’emplois à gauche, mais à droite, nous en créerons des millions de nouveaux emplois. Nos entreprises seront créatrices de richesse et mettront avec force notre pays sur l’échiquier mondial des nations».

Revoir le mode de désignation des administrateurs judiciaires

Pour sa part, Mourad Goumiri, expert financier, évoque, pour le premier cas, la diminution de la demande solvable, précisant que «le crédit à la consommation étant suspendu temporairement peut aussi expliquer cette décision, qui se pratique dans tous les pays qui enregistrent une baisse sensible de la consommation. C'est le cas de notre pays où le pouvoir d'achat des ménages a diminué drastiquement et où les ménages anticipent une baisse de leur consommation des produits durables au profit de ceux indispensables».

Quant à Condor, l’universitaire estime que «le fait qu'elle est gérée par un administrateur judiciaire complique encore la situation, dans la mesure où l’horloge judiciaire et celle économique et financière n'est pas la même». La désignation d'administrateurs est-elle la seule solution possible ? M. Goumiri précise que «le Code de commerce est clair, et le juge a toutes latitudes pour choisir un mode de gestion en adéquation avec le cas d'espèce. S'il choisit celui de l'administrateur judiciaire par rapport à une autre mode d'administration, c'est qu'il considère que c'est le meilleur». Toutefois, il constate que «certains administrateurs s'acquittent efficacement de leur mission et d'autres non.

Ce qui a amené le juge à mettre fin aux fonctions de certains d'entre eux, considérant probablement qu'ils ne sont pas efficaces, notamment en matière de contentieux». L’expert financier précise que «c'est un travail technique mais également de gestion, ce qui ne parait pas avoir été pris en compte lors de la désignation des administrateurs qui sont choisis pour leur compétence de comptable seulement».

Compte tenu de cette situation, M. Goumiri, trouve «urgent de revoir le mode de désignation des administrateurs judiciaires et de choisir des managers plutôt que des comptables et autres commissaires aux comptes (ou faire les deux à la fois, pour les grandes entreprises) ayant eu une expérience de plusieurs années dans la gestion des entreprise». Il est aussi question, ajoute-t-il, de «définir clairement le mandat et leurs missions et leurs rémunérations, de manière à toujours privilégier la préservation des intérêts de l'entreprise au sens micro-économique, en attendant que la justice ne tranche».

Et l’expert d’enchaîner : «Une reprise par l'état de ces entreprises peut être prononcée si son passif est constitué essentiellement de crédits octroyés par des banques publiques, ce qui permettra de sauvegarder l'outil de production, l'emploi et le marché, pour certaines d'entre elles. Pour le reste la liquidation pure et simple peut être prononcée par le juge commercial».

Libération des autorisations d’importations des kits CKD/SKD

Dans le même registre, l’économiste estime qu’«il aurait été plus judicieux de nommer pour cette mission rare dans notre pays, de véritable manager plutôt que de simple commissaire aux comptes». Par ailleurs le Forum des Chefs d’entreprises «constate avec inquiétude la dégradation de la situation des entreprises nationales publiques et privées et exprime sa préoccupation quant à l’avenir de leur situation et de celle de leurs employés».

Le Forum s’est également interrogé sur le champ d’application de la «note qui a imposé de nouvelles exigences en matière d’importation des inputs, qui a ciblé les producteurs et exclu les importateurs des produits finis».

Ce paradoxe, explique le FCE, «encourage l’importation des produits au dépend de la production locale, ainsi que le renforcement de l’informel qui pèse déjà sur notre économie et sa compétitivité». Pour les solutions, le Forum propose, dans l’immédiat, de «lever les obstacles suscités dont la libération des autorisations d’importations des kits CKD/SKD en attendant la mise en place d’un nouveau dispositif pertinent, mieux réfléchi, adapté à la situation de chaque activité et incitatif de manière différenciée en fonction des efforts de chaque entreprise dans le progrès d’amélioration du taux d’intégration». Dans ce magma d’incertitudes, une chose est sûre : repenser l’entreprise est impératif de redressement de l’économie nationale.

Fouad Irnatene