Cancer: PrÃ©s de 50.000 cas enregistrÃ©s en 2019

L’éminent spécialiste, qui était l’hôte,Lundi , de l’émission « Invité de la matinée », diffusée par la chaine 1de la radio algérienne, a affirmé que la prise en charge des différentes formes de cancer, dans plusieurs régions du territoire est, aujourd'hui, facilitée par la présence d'une quarantaine d'unités de soins ainsi que par une meilleure disponibilité des moyens d'exploration et de traitement.

« Le nombre de centres de radiothérapie est passé à 50 au niveau national après l'ouverture de celui d’Adrar, El Oued, Tlemcen, Sétif, Sidi Bel Abbas, Batna, Annaba et Tizi Ouzou, contre seulement 7 en 2011 », a-t-il dit tout en affirmant que Pr Bouzid le Plan anti-cancer 2014-2019, a permis une prise de conscience autour de cette maladie.

Cependant, le professeur fera remarquer que l’on a déploré durant cette même année, le décès de 20.000 personnes atteintes de cette maladie grave. « Ce chiffre est inquiétant et susceptible d’augmenter davantage », a averti Pr Bouzid relevant par la même occasion toute l’importance du recours en toute urgence, aux médicaments qui peuvent améliorer la qualité de vie des patients atteint de cancer

En ce qui concerne les traitements innovants en immunologie, le spécialiste a déploré le fait que qu’en dépit de l’élaboration de traitements innovants, les autorités n’ont pas fait l’effort suffisant pour en faire bénéficier les patients qui les nécessitent, malgré, leur enregistrement, depuis janvier 2018 ». Il reconnaît cependant que les coûts de ces traitements innovants flambent, estimant toutefois, que « c’est aux pouvoirs publics de prendre les dispositions nécessaires pour mettre ces traitements à la disposition des malades cancéreux, dont les incidences sont en nette augmentation ».

Pr. Bouzid a relevé, dans ce sens, que 50.000 nouveaux cas de cancers sont annuellement enregistrés dans le pays avec une incidence grandissante pour le cancer du sein chez les femmes et de prostate chez les hommes. Les causes de la hausse des tumeurs cancéreuses, d’une année à l’autre, sont dues, selon l’hôte de la radio, au changement du mode d’alimentation, d’où le taux élevé de cancer du côlon et du rectum après 40 ans, et qui se classe en deuxième position après le cancer du sein chez la femme et avant le cancer du poumon chez l'homme.

Le même spécialiste a également estimé que « l'utilisation des pesticides dans le secteur agricole a entraîné une augmentation significative des différents types de cancer », ajoutant que « tous les secteurs sont concernés pour réduire l'exploitation de ces pesticides, qui amplifient le taux d’atteinte cancéreuse ».

Evoquant le cancer du sein, le plus répandu chez les femmes, le professeur a fait remarquer que celui-ci survient chez les Algériennes à un âge moyen de 50 ans, soit dix ans plus tôt que chez les Européennes. « En plus de sa précocité, le cancer du sein n’est généralement dépisté en Algérie que tardivement, puisque, des cas décelés le sont à un stade avancé », a –t-il déclaré.

Par ailleurs et pour ce qui concerne le nouveau Plan de lutte contre le cancer 2020-2024, l’intervenant , a fait savoir que la proposition d'une feuille de route sur la stratégie d'avenir sera établie ne pourra être établie qu’après l’évaluation ce qui a été fait jusqu’a présent dans ce domaine et ce pour pouvoir combler les insuffisances. « 30% des objectifs du plan actuel ont été réalisés, 30% sont en voie d'achèvement, et les 30% restants seront abandonnés en raison du manque de ressources financières » révèle enfin Pr Bouzid .

Sarah Benali Cherif