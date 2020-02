MinistÃ¨re du Commerce : Le cabinet du ministre, "seule source" de toute information

"Pour éclairer l'opinion publique et lever toute ambiguïté de manière à conférer crédibilité et professionnalisme à l'information, le ministère du Commerce informe l'ensemble des médias que le cabinet du ministre du Commerce constitue l'unique source de tout communiqué officiel ou information", lit-on dans le communiqué.

"En dehors de ce canal, l'information est considérée comme erronée et dénuée de tout fondement", indique-t-on de même source. "Le ministère du Commerce prie les médias de s'assurer de la source d'information suscitée pour éviter la diffusion de toute information erronée et l'usurpation de fonction punie par la loi".Le cabinet du ministre "reste joignable 24h/24 et 7j/7 pour toute communication", conclut le communiqué. (APS)