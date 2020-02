Pr Abdelouahab Bengounia au forum d'El Moudjahid:La crÃ©ation dâ€™un institut de veille sanitaire est indispensable

Le professeur hospitalo-universitaire en épidémiologie au CHU Mustapha Bacha, Abdelouahab Bengounia, a plaidé Lundi, pour la création de l’institut national de veille sanitaire (INVS) afin de mener un travail efficace de prévention, à court, moyen et long terme . « Cela permettra d’assurer toute action de veille sanitaire pour identifier les causes des épidémies qui s’appariaient de temps en temps dans le monde », a-t-il indiqué. Le Pr Abdelouahab Bengounia, a relevé lors de son passage, Lundi, au forum d’EL Moudjahid à Alger, les failles de la politique nationale de la santé adoptée depuis 1962 « qui néglige la prévention et s’intéresse à la curative ». Dans ce cadre, l’invité du forum a considéré que les mesures prises par le ministère de la Santé contre le Coronavirus « sont limitées », soulignant que les laboratoires pharmaceutiques internationaux n’arrivent pas, aujourd’hui, à trouver un traitement médical pour soigner les personnes touchées », précisant que le nombre des personnes infectées par cette épidémie, est en croissance.

Hichem Hamza / Rédaction Web