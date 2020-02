Le PrÃ©sident Tebboune prÃ©side une rÃ©union du Conseil des ministres

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, préside lundi une réunion du Conseil des ministres.

L'ordre du jour de la réunion porte sur l'examen de dossiers relatifs aux secteurs de l'Education nationale, de la Formation et de l'Enseignement professionnels et de la Micro entreprise, des startup et de l'économie de la connaissance.

Il sera également question de l'examen de la problématique de la sécurité routière et de l'adoption d'un plan d'urgence pour la relance du développement local dans les régions montagneuses, les Hauts Plateaux, le Sud et les régions périphériques des grandes villes, notamment en matière d'alimentation en eau potable (AEP), d'approvisionnement en électricité, de raccordement au gaz, de structures scolaires et de transport. Le plan d'urgence porte également sur la mise en place de mécanismes de solidarité de proximité. (APS