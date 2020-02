Le directeur de la prÃ©vention au ministÃ¨re de la SantÃ© : Â«Aucun cas de coronavirus nâ€™a Ã©tÃ© signalÃ© en AlgÃ©rieÂ»

«L’invité de la rédaction» a affirmé qu’aucun cas de coronavirus n’a été signalé en Algérie, précisant toutefois que «personne ne pourra dire que le pays sera épargné». Il relève que «le système de surveillance mis en place permet de détecter des cas qui auraient pu échapper au filtre initial», à savoir les points de contacts aux aéroports et aux ports, et ce depuis la réunion du comité d’experts médicaux pour évaluer et étudier les moyens de prévenir les risques d’une éventuelle propagation du virus dans le pays. Le Dr Fourar explique qu’il a été décidé, à titre préventif «de procéder à la mobilisation de l’ensemble des professions de santé». Le directeur de la prévention explique qu’en raison de la similitude des manifestations cliniques, les gens confondent entre grippes saisonnière et coronavirus. Soulignant que la grippe saisonnière tue beaucoup, il dira que «nous avons enregistrés cinq millions de cas, de par le monde avec en moyenne 360.000 décès par an». Il indiquera qu’«avec 14.000 cas et 304 décès, le taux de mortalité de coronavirus ne dépasse pas les 3%». Par ailleurs, le Dr Fourar a annoncé que les autorités ont dépêché un avion pour procéder au rapatriement de 36 Algériens, pour la majorité des étudiants, établis à Huwan. L’appareil, précise-t-il, a quitté l’aéroport d’Alger, ce dimanche (hier, ndlr), avec à son bord, une équipe médicale dont deux médecins. Il explique que conformément aux recommandations du l’OMS, «ils seront mis en observation pendant 14 jours y compris les membres de l’équipage». Avant d’ajouter qu’au bout de deux semaines, durées d’incubation du virus, ils pourront rejoindre leurs familles. Le Dr Fourar a signalé que, depuis la déclaration de l’épidémie dans la ville de Huwan en Chine, l’Algérie a été parmi les premiers pays à mettre en place un dispositif pour détecter les cas. Des équipes sanitaires, dépêchées aussitôt vers les ports, aéroports et postes frontaliers terrestres, ont été équipées de caméras thermiques et dotées d'ambulances pour les aider à détecter des personnes suspectées porteuses de maladies et à assurer leur acheminement immédiat vers des établissements hospitaliers pour être mis placées en confinement. Le directeur de prévention affirme, dans ce sillage que, jusqu’à l’heure actuel, «il y a uniquement le traitement des symptômes comme la fièvre et la toux». Tous les moyens sont mobilisés au niveau des structures de la santé, dit-il, pour protéger et les malades et le personnel soignant, «car, souligne-t-il ces derniers sont aussi obligé de prendre des mesures drastiques du fait qu’ils sont en contact direct avec les patients».

1,3 million de doses de vaccins antigrippaux consommés

L’intervenant rappelle, par ailleurs, que «depuis la découverte du virus, en décembre, dans la ville Chinoise de Huwan, plus de 125 cas ont été importés dans 26 pays». Raison pour laquelle «nous sommes dans une urgence épidémique mondiale», et de rappeler que le virus provoque 45 à 50 décès quotidiennement. A savoir si l’Algérie dispose des moyens de recherche permettant d'agir vite pour faire face à d'éventuels cas, le directeur de la prévention affirme que le laboratoire national de référence, qui dépend de l’institut Pasteur, «est en mesure actuellement de faire le diagnostic exact de coronavirus». L’intervenant est revenu, en outre, sur la campagne de vaccination antigrippale qui a été lancé en novembre dernier, il indiquera qu’elle se poursuit, rappelant que «le vaccin est disponible au niveau de toutes les structures de santé gratuitement». Il notera également «que la vaccination antigrippale n’a rien à voir avec le coronavirus.» Le Dr Fourar a affirmé, par ailleurs, que «1.300.000 doses de vaccins antigrippaux ont été consommés à raison de 91%» et qu’un deuxième quota de 164.000 doses ont été distribués «il y a quelques jours», afin «d’assurer la disponibilité au niveau des structures de proximité à titre gratuit».

