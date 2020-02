Faire face aux dÃ©fis communs

Les relations historiques, qui lient les deux Etats voisins, peuvent servir, en effet, de référence à même d’optimiser cette volonté de faire face aux défis communs dans le cadre d’une dynamisation des relations. A commencer par celles liées à la sécurité régionale, condition sine qua non pour l’aboutissement de toute action de développement. D’où l’importance accordée à la question libyenne. Eu égard aux relations de voisinage, l’Algérie et la Tunisie ont été les plus exposées aux contrecoups de la dégradation de la situation sécuritaire en Libye. L’hôte de l’Algérie avait confirmé dans une récente déclaration que le dossier de la Libye sera débattu avec le président Tebboune. «Nous allons évoquer le dossier libyen et on pourrait se mettre d’accord sur une approche commune mettant le peuple libyen à la source de la solution», avait-il soutenu en recevant, récemment, la militante Djamila Bouhired. Rappelons que cette visite d’Etat intervient une semaine après la tenue, à Alger, de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la région sur la crise en Libye. Un retour dans les meilleurs délais de la paix et de la stabilité en Libye, un tel objectif, inscrit en tête de l’agenda de la diplomatie algérienne, devrait booster la synergie des efforts de coopération régionale, plus particulièrement entre l’Algérie et la Tunisie, deux pays sur la voie du renouveau et de la modernité. Dans cette optique, un communiqué de la Présidence de la République indique que les voies et moyens devant conférer une meilleure relance de la coopération bilatérale sont aussi au menu des entretiens entre les deux présidents. «L’Algérie est notre patrie sœur», avait assuré récemment le président de la Tunisie. Face aux enjeux de l’heure, les deux pays sont appelés à affiner leur coopération déjà très dense dans plusieurs secteurs d’activité mais aussi très active dans la lutte anti-terroriste. Dans ce sens, les deux pays œuvrent de concert à intensifier la coordination et la concertation afin de préserver la sécurité et la stabilité au niveau des frontières et de mobiliser tous les moyens pour déjouer toute tentative visant la sécurité et la stabilité.

Karim Aoudia