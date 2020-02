Le général-major Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail et d'inspection à la 6e Région militaire à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Lors de cette visite, le général-major Chanegriha «procèdera à l'inspection de plusieurs unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 6e Région militaire», précise-t-on de même source.