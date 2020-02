ConfÃ©rence de presse du prÃ©sident et du DTN du FALA

En vue des Championnats d’Afrique 2020 de lutte, qui devraient se dérouler à Alger à partir de demain, une conférence de presse a été animée, hier, à la salle des conférences du stade du 5-Juillet, par Rabah Chebbah, président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), et le directeur technique national, Driss Haouès.

Prévus du 4 au 9 février à la coupole d’Alger, 86 athlètes algériens prendront part à cette manifestation dont 24 filles, qui regrouperont les catégories cadets, juniors et seniors.

Le président de la FALA a indiqué que les lutteurs sont prêts à relever le défi lors de ces championnats, dans leur pays et devant leur public, suite à un travail de fond réalisé depuis longtemps par les entraineurs. Il a souligné que 23 champions d’Afrique participeront à cette manifestation dont des champions du monde à l’exemple de deux Egyptiens (catégorie 67 et 61 kg), ainsi que la présence de la lutteuse nigérienne lauréate d’une médaille olympique.

Rabah Chebbah a souhaité que les lutteurs de haut niveau soient pris en charge afin d’avoir des résultats plus optimaux aux rendez-vous mondiaux. Il a cité à titre d’exemple, le champion Bachir Sid Azara, a qui une bourse de préparation a été refusée, ce qui a retardé son évolution. «Bachir Sid Azara est l’un de nos meilleurs athlètes ayant obtenu d’excellents résultats dont plusieurs titres africains, une médaille de bronze aux championnats du monde et une 7e place mondiale. Malheureusement, il n’a pas été accompagné convenablement par notre tutelle. On a demandé une bourse de préparation dès l’obtention de sa médaille de bronze, mais cette requête n’a pas été accordée, cela dit, nous continuons de le préparer avec les moyens de la fédération au même titre que les autres athlètes », a-t-il fait savoir. Il a en outre, appelé à suivre l’exemple égyptien qui prend en charge les lutteurs qui sortent du lot, et ce, à tous les niveaux. «Le haut niveau ce n’est pas uniquement la préparation, mais il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu pour faire la différence aux rendez-vous mondiaux, d’autant plus que nos athlètes ne sont pas loin du podium au niveau mondial», a-t-il ajouté. Le conférencier a déclaré par ailleurs que la FALA est sur le point de finaliser un protocole d’accord avec la Russie. «En sus des partenariats que nous avons signé, par le billet du comité olympique ou par notre fédération, avec la Hongrie et la Bulgarie, nous signerons bientôt un protocole d’accord avec la Russie que nous considérons comme l’une des meilleures fédérations de lutte au monde», a-t-il informé.

Pour sa part, le DTN de la FALA a mis en exergue l’importance de ces championnats pour la qualification au tour qualificatif des jeux olympique, qui devrait avoir lieu à El Djadida au Maroc du 13 au 15 mars. «Nous croyons en nos athlètes et nous ne ménageons aucun efforts pour leur offrir la meilleure préparation.

Ce tour qualificatif est un tournant qu’on ne doit pas louper, car c’est notre principal objectif depuis quatre ans de travail. C’est une discipline très difficile et le système de qualification aux Jeux Olympiques est devenu très dur. Nous avons un grand espoir en nos sportifs et une totale confiance en leur compétences, nous préparons des surprises», a-t-il promis. Driss Houès a en somme déploré que des compétences techniques soient mises en marge alors qu’ils peuvent partager leur expériences et savoir-faire au service des lutteurs d’élite.

Kader Bentounès