Dans la LUCARNE : La Â«saignÃ©eÂ» continue

Ce qui conforte leur assertion est liée au fait que la formation n'est pas le fort, du moins actuellemennt, de nos clubs. Ces derniers préfèrent ramener un «produit fini» et ne pas attendre désespérément qu'il donne satisfaction. En quelque sorte, ils sont pressés de tirer les «marrons du feu» de leur nouvelle recrue. Pourtant, ceux qui suivent de plus près la vie de nos clubs savent que dans les petites catégories, il y a de très bons «filons» qu'il faudra seulement savoir comment les utiliser pour le bienfait de l'équipe. Si chez nous, nos responsables sportifs, aussi bien parmi les dirigeants que des responsables sportifs, n'arrivent pas en tirer profit, nos voisins l'ont bien compris. Les trois derniers joueurs à quitter le championnat national sont Bendebla (MCA), Benchaâ (USMA) et Khacef (NAHD). Ce dernier, contrairement aux autres, a atterri au club français de Bordeaux. Certes, c'est un bon choix mais nos joueurs sont en train de quitter notre championnat sans que personne ne monte au créneau pour mettre le holà et stopper ce «manège» qui ne veut pas dire son nom. La FAF aurait dû réagir comme le pense profondément la plupart des spécialistes qui ne veulent pas que notre football gâche sa «crème» sans rien gagner en retour. C'est vraiment rageant de voir comment nos joueurs sont achetés pour une «bouchée de pain» sans que personne ne lève le petit doigt. On ne doit pas brader nos enfants dans l’intérêt de nos clubs qui sont les premiers le «dindon de la farce». Cette réalité pitoyable ne fait pas les beaux jours de notre football, puisque même des joueurs des catégories inférieurs «veulent eux aussi partir». Ils ne savent pas qu'ils risquent d'être «exploités» à leur insu avant qu'on les laisse demain sur le carreau. Il est clair que la règlementation de l'UNAF est derrière cette situation qui n'est qu'à ses débuts. D'ici peu, on n'arrivera pas à présenter de sérieux clubs pour prendre part aux compétitions africaine et arabes. Les temps pour notre football sont difficiles et même très durs. Il faut avoir à l'esprit que si l'on ne fait rien à court terme pour diminuer drastiquement de cette «saignée», on risque d'en baver dans pas longtemps. Ni la valeur du joueur ni les droits de la formation ne sont pris en ligne de compte. La balle est dans le camp des responsables sportifs.

Hamid Gharbi