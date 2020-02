Le trophÃ©e de la CAN-2019 Ã  Terga (AÃ¯n TÃ©mouchent)

Ainsi, une manifestation populaire a été organisée jeudi passé dans la commune de Terga, l’une des communes côtières de la charmante wilaya d’Ain-Témouchent, à l’Ouest du pays. En effet, le fameux trophée africain remporté par l’équipe nationale en Egypte l’été dernier, lors de la CAN-2019, a rendu visite à la ville de Terga.

Les organisateurs ont fait la tournée de quelques écoles, notamment primaires, pour apporter de la joie aux enfants qui étaient comblés de bonheur en voyant de près la coupe d’Afrique, que les mains de Belmadi et ses joueurs ont caressée lors de leur triomphe continental. Ils ont pris des photos souvenir avec le trophée dans une ambiance indescriptible. Ils étaient aux anges. Dans l’après-midi, un match de football a été organisé opposant les anciens joueurs du Widad Terga à l’équipe de l’ONJSA, dans une grande ambiance festive, avec une affluence nombreuse, où la population locale, tous âges confondus, était enthousiasmée par cet évènement, qui a vu la présence de nombreux journalistes sportifs connus sur la scène médiatique nationale, ainsi que d’anciens joueurs internationaux, à l’image de Réda Mattem et Mohamed Khazrouni, avec en prime le trophée africain exposé. La partie a été dirigée par l’ex-arbitre international Mohamed Bichari. Elle s’est soldée par la victoire de l’ONJSA (2-0) grâce aux buts inscrits par Mounir Ouassel et Mohamed Khazrouni, en première période. Un match très plaisant qui a mis de l’ambiance dans le stade. Mme Ouinez Labiba, wali d’Aïn Témouchent, accompagnée des cadres de son département, s’est déplacée en personne pour féliciter les organisateurs pour cette louable initiative, notamment l’association des anciens joueurs du Widad Terga avec à sa tête le très dynamique Boumédiène Djebbari, qui s’est beaucoup démené pour ramener la coupe d’Afrique à Ain Témouchent via la commune de Terga. Une cérémonie de remise de cadeaux s’en est suivie en sa présence. Connu pour son dévouement dans le cadre associatif, Djebbari a été félicité par les autorités locales et par l’ensemble des présents pour son initiative en direction de la population locale de Terga. Pour sa part, il a profité de la présence de Mme Ouinez Labiba pour lui faire part de ses doléances, notamment en rapport avec le très peu de moyens dont dispose l’association qu’il dirige et qui organise malgré tout de nombreux évènements sportifs. Il s’est plaint du manque de ressources financières, affirmant que même les 3% de l’APC de Terga qui devaient renflouer les caisses de l’association ne lui sont pas versés depuis cinq ans à présent ! Il a indiqué par la même que le montant octroyé à son association par le fonds de Wilaya est trop infime pour leur permettre d’organiser des actions plus consistantes.

Il a tenu à remercier Mme Ouinez Labiba pour sa présence et son écoute. Cette dernière a promis d’aider toute les parties qui œuvrent et activent en direction de la population et son bien-être.

Mohamed-Amine Azzouz