Le MCO remporte le derby de lâ€™Ouest

Le derby de l’Ouest opposant l’USM Bel Abbès au MC Oran s’est soldé par la victoire des Hamraouas sur le sol abbasi sur le score de deux buts à un. Grace à un doublé de Nadji, le MCO occupe la cinquième place avec 23 points, alors que l’USMB se dégringole à la huitième place avec 22 points. Dans un match intense avec un grand suspens, le CS Constantine a partagé les points du match l’opposant à la JS Saoura, au stade Chahid Hamlaoui, sur le score de deux buts partout. Les visiteurs ont frappé fort en première mi-temps grâce à un doublé de l’expérimenté Yahia Chérif à la 9e et 24e minutes, avant de voir les locaux revenir au score en deuxième mi-temps grâce à un doublé de Belkacemi. Décidément, l’hémorragie au sein du Mouloudia d’Alger n’est près de s’arrêter, et le doyen continue d’enchaîner les défaites avec un nouveau revers à l’extérieur face à l’ASAM.

Dans un match joué à huis clos, les Vert et Rouge ont perdu à la dernière minute du temps réglementaire suite à un but signé Si Ammar, profitant d’une bourge du portier Chaâl. Ce n’est pas la première fois que le keeper mouloudéen commette ce genre de faute impardonnable, ce qui attise le courroux des supporters du doyen qui dénoncent les grandes magouilles au sein du club.

Le MCA conserve provisoirement sa deuxième place avec 27 points alors que l’ASAM retrouve la 7e place avec 22 points. En somme, le match opposant l’ASO Chlef au NC Magra s’est soldé sur un score vierge, ce qui laisse les deux clubs, respectivement, à la 13e et 14e place avec 18 et 17 points. Le leader du championnat, le CR belouizdad en l’occurrence, reçoit ce soir, au stade du 20-août, le CABBA avec l’objectif de creuser l’écart sur ses poursuivants. Le choc de cette journée aura lieu demain à Sétif entre l’ESS et l’USMA dans une rencontre à grand enjeu où le vainqueur se rapprochera davantage du peloton. Il y a lieu de noter que pour cause de participation aux compétitions africaines, les recontres JSK-NAHD et PAC-USB ont été reportées respectivement à mercredi et jeudi.

Kader Bentounès