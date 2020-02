DisponibilitÃ© des mÃ©dicaments : Un systÃ¨me de traÃ§abilitÃ© mis en place

C’est dans ce cadre que le ministère de la Santé s’attelle à mettre en place, dès cette semaine, un système informatique qui permettra de suivre un produit aux différents stades de sa production, de sa transformation et de sa commercialisation.

Cette mesure intervient dans le cadre de la stratégie adoptée par la tutelle pour faire face à la crise de pénurie qui revient de manière récurrente, d’année en année. Aussi, la mise en place de cette démarche va permettre de réactiver le système de contrôle du marché des médicaments et contribuer également, à l’amélioration de la gestion des stocks de médicaments au niveau des pharmacies centrales. Et c’est ce dernier point justement qui est l’une des principales causes occasionnant un dysfonctionnement dans le système d’approvisionnement des médicaments.

De fait, «le nouveau système s’appuie sur un seul objectif primordial : garantir la disponibilité continue du produit pharmaceutique, notamment les médicaments essentiels au citoyen», avait déclaré, récemment, le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique auprès du ministère de la Santé. En effet, M. Lotfi Djamel Benbahmed a fait savoir que des mesures de déclarations seront obligatoires pour l’ensemble des opérateurs responsables à l’importation et à la production et la mise en place d’un système d’information pour assurer la traçabilité de l’ensemble des produits et de la responsabilité pharmaceutiques. «L’ensemble des opérateurs feront l’objet d’une sollicitation pour un certain nombre d’informations», a-t-il indiqué. Ce système informatique permettra, selon M. Benbahmed, de «prendre les devants, pour éviter toute éventuelle rupture de stock ou pénurie».

Notons que le ministère a procédé à un examen approfondi de la liste des médicaments déclarés en situation de rupture qui concernent, selon le Syndicat national des pharmaciens d’officines, pas moins de 150 produits. Aussi, des instructions ont été données pour l’installation de cette commission au niveau des wilayas dans le but de mener des visites d’inspection et l’identification des dysfonctionnements dans la chaîne de distribution.

Le ministre délégué a promis, également, l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique pharmaceutique et industrielle cohérente sur les plans réglementaire et économique couvrant l’ensemble du circuit, notamment la fabrication, l’exploitation, l’importation, l’exportation et la distribution. « Cette stratégie s’inscrit résolument dans une démarche de collaboration active et transparente», a-t-il dit.

Il a souligné la nécessité de répondre aux besoins du citoyen en termes de disponibilité continue de médicaments sûrs, efficaces, de qualité, et économiquement accessibles, à travers le développement et la diversification d’une industrie. Il faut dire que l’industrie pharmaceutique demeure au cœur des priorités du gouvernement, surtout que c’est l’un des créneaux les plus performants, puisqu’il a réussi à enregistrer, en l’espace d’une décennie, des parts de marché conséquentes, réussissant à faire face aux importations puisque celles-ci ont baissé de plus de 35%, passant de 1,7 milliard de dollars en 2009, à 1,1 milliard de dollars en 2019.

Une industrie qui est, il faut le dire, en plein essor. Les statistiques indiquent que les 95 unités de production locale fabriquent jusqu’à 650 millions d’unités pour une valeur globale estimée à 165 milliards de dinars.

Sarah Benali Cherif