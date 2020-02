Un mois de fÃ©vrier chargÃ© au plan judiciaire : Comparution prochaine de lâ€™ancien DGSN, Kamel Chikhi, Ouyahia et Sellal

Le juge d’instruction près la 7e chambre du tribunal de Sidi M’Hamed a finalisé l’instruction judiciaire dans l’affaire de l’ancien DGSN, le général major à la retraite Abdelghani Hamel. Le dossier a été transmis au procureur de la République pour enrôlement. Le procès est programmé pour la 3e semaine du mois de février, selon des sources judiciaires. Il s’agit de la première affaire. Hamel est également poursuivi dans une autre affaire, traitée par le tribunal de Chéraga, suite à la saisie d’importantes sommes d’argent dans un chalet à Moretti. L’ex-DGSN, en détention provisoire depuis le 5 juillet dernier, est poursuivi en compagnie de ses trois enfants, Chafik, Mourad et Ameyar, en détention provisoire, sa femme, placée sous contrôle judiciaire, et sa fille Shahinez, remise en liberté.

Dans ce premier dossier, dix-sept individus et treize personnes morales (des sociétés commerciales appartenant aux enfants du principal mis en cause, Abdelghani Hamel) sont impliqués dans des faits à caractère pénal, suite à une enquête préliminaire diligentée par la section de recherches de la Gendarmerie nationale (GN) d’Alger. Le parquet près le tribunal de Sidi M’Hamed a qualifié les faits de crimes liés à «l’enrichissement illicite avec augmentation substantielle du patrimoine, blanchiment d’argent et transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l’effet d’en dissimuler la source illicite dans le cadre d’un groupe criminel, incitation d’agents publics à exploiter leur influence effective et supposée dans le but de bénéficier d’indus privilèges». Les charges portent en outre sur, «bénéfice du pouvoir et de l’influence des agents de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et institutions publiques de droit public et des entreprises économiques publiques ou des établissements à caractère industriel et commercial (EPIC) durant l’établissement de contrats et marchés à l’effet d’augmenter les prix et de modifier, en leur faveur, la qualité des matières, services et approvisionnement et l’abus de pouvoir intentionnel à l’effet d’accorder d’indus privilèges, en violation des lois et réglementations, ainsi que de dilapidation de deniers publics».

L’instruction judiciaire dans l’affaire de 701 kg de cocaïne se poursuit

Sont aussi poursuivis dans ce dossier d’ex-responsables, dont l’ancien directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d’Hussein-Dey, Mohamed R., et l’ancien directeur des Domaines de la wilaya de Tipasa, Ali B., placés sous mandat de dépôt, alors qu’Abdou Bouderbala, l’ancien DG des Douanes, a été mis sous contrôle judiciaire. Cinq anciens walis, à savoir Abdelghani Zaâlane (en détention provisoire), Abdelmalek Boudiaf, Abdelkader Zoukh (sous contrôle judiciaire) ainsi que Moussa Ghelai et Zoubir Bensabbane.

Par ailleurs, Kamel Chikhi alias ‘‘El Bouchi’’ va comparaître de nouveau, cette semaine, devant la chambre correctionnelle du tribunal de Sidi M’Hamed dans une 2e affaire liée à la corruption.

Au niveau de la Cour d’Alger, le procès en appel de l’affaire de corruption dans la filière du montage automobile, dans laquelle sont poursuivis des ex-dirigeants politiques, dont les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et des hommes d’affaires concessionnaires, est programmé pour le 12 février prochain. De même pour le procès en appel de Kamel ‘‘El Bouchi’’ dans l’affaire des conservateurs mobiliers qui sera examiné le 9 février par le tribunal pénal de cette juridiction. Outre la poursuite de l’instruction, notamment dans la filière du montage automobile, le parquet général près la Cour suprême va également auditionner de nouveaux responsables, à l’instar de l’ancien ministre des Ressources en eau et Travaux publics , Abdelkader Ouali, et l’ancien ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, alors walis lors des faits liés au détournement de foncier. Les dates d’autres procès devront également être très prochainement fixées, notamment celui de l’affaire du député d’Annaba Baha-Eddine Tliba avec Mehdi Skandar Ould Abbes, qui est en passe d’être finalisé, pour une affaire liée au financement occulte des élections législatives de 2017, ainsi que l’affaire de l’ex-SG du FLN, Mohamed Djemaï, poursuivi pour «menaces et destruction de documents de preuves».

Neila Benrahal

