Soumission de projets de recherche universitaire : Une session complÃ©mentaire

Dans une instruction adressée au président des conférences régionales des universités et aux chefs d’établissement universitaire, le ministère précise que la gestion de la session complémentaire de soumission des nouveaux projets se fait via la plate-forme dédiée à ce programme disponible sur le lien «www.prfu-mesrs.dz», à partir du 9 jusqu’au 23 février.

Le ministère a fixé la date de validation des projets par les responsables des établissements, du 24 au 29 février et du 1er au 3 mars, par les conférences régionales des universités. L’affectation des projets aux conseillers scientifiques est prévue, du 4 au 8 mars, pour effectuer l’expertise, du 9 au 28 mars. L’établissement des états d’agrément devrait se faire, durant le mois d’avril, et la période des recours pour les projets rejetés est fixée, du 29 au 31 mars. L’expertise des recours est prévue, du 1er au 6 avril 2020.

Il faut dire que les projets de recherche-formation universitaires représentent un support à la formation doctorale dans les établissements d’enseignement supérieur. Les thèmes des projets doivent être en adéquation avec les objectifs socio-économiques, culturels scientifiques et technologiques du pays, et reposent essentiellement sur la formation par la recherche.

La durée du projet est fixée à quatre ans et le chef du projet doit être un enseignant-chercheur du rang magistral, soit professeur ou maître de conférences classe A. l’équipe de recherche doit être constituée au minimum de trois membres, dont le chef du projet, ou de six membres au maximum.

Pour ce qui concerne le nombre de postes ouverts pour le concours de doctorat, au titre de l’année universitaire 2019/2020, celui-ci s’élève à environ 2.000.

Ceux-ci sont répartis sur 36 universités, trois centres universitaires et neuf écoles nationales. Les étudiants en doctorat ont, ainsi, des options plus élargies pour passer leur thèse dans l’université de leur choix ou à proximité de leur région. Pour rappel, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, avait affirmé récemment que «les défis auxquels fait face l’université algérienne impliquent la conjugaison des efforts et l’élaboration de nouvelles approches à même de relever le niveau scientifique de l’université, et ce en vue de s’adapter aux changements survenus dans le domaine de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cela à travers l’exploitation des techniques modernes, notamment lors de la dispense des cours, outre l’optimisation de la gestion administrative des différents établissements universitaires».

Le ministre a mis l’accent sur l’impératif de «jeter les passerelles de la coopération, et la coordination entre l’université et la société, pour lui permettre de s’acquitter pleinement de ses missions, dont la proposition de solutions adéquates aux problèmes soulevés», a-t-il dit, appelant, dans ce sens, les cadres du ministère à «la coopération afin de relever ces défis». Il a insisté, en outre, sur l’importance de «réfléchir aux méthodes de prise en charge efficace des étudiants, dont le nombre devra avoisiner, à l’horizon 2030, les 3 millions d’étudiants, et ce à travers la réunion des conditions propices à l’accompagnement des étudiants dans leurs études et l’exploitation optimale des possibilités offertes».

