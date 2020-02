Formation et enseignement professionnels : Lâ€™amÃ©lioration de la qualitÃ©

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mme Hoyam Benfriha, a présidé, jeudi à l’Institut national de l’enseignement et de la formation professionnels de Birkhadem à Alger, une journée d’étude dédiée à la formation sur le management stratégique et opérationnel, démarche qualité et démarche projet, la planification et l’évaluation, et enfin le projet d’établissement et le plan qualité, intitulée «Approbation des plans de formation, projet d’entreprise et l’effort qualité».

Dans son allocution d’ouverture, la ministre a mis en avant l’importance de cette journée d’étude, affirmant que celle-ci est une occasion pour «étudier les plans de renforcement des capacités liés à l’approbation du projet d’entreprise et à l’effort qualité et à son approbation».

La première responsable du secteur de la formation souligne qu’il s’agit en fait d’une des «décisions les plus importantes prises au cours de l’année 2019/2020, qui a suscité mon intérêt et mon entière approbation depuis mon investiture à la tête de ce département ministériel, ce qui a accru ma détermination à assister à cette réunion, pour donner mon accord concernant l’approbation des plans de formation», dit-elle.

Des plans de formation préparés par des instituts chargés du réseau d’ingénierie pédagogique, représenté par six parties. Un plan qui comprend toutes les wilayas et les instituts de formation et d’enseignement professionnels du secteur.

Selon la ministre, qui veut insuffler un vent de renouveau à ce secteur stratégique dans le développement d’une économie axée sur une meilleure qualité de formation professionnelle, «il n’est pas possible de diriger un établissement de formation, sans établir un diagnostic précis de la situation, fixer des objectifs et une approche systématique de la mise en œuvre des opérations programmées, et cela ne peut se faire que par le biais d’un projet».

Pour le secteur de la Formation professionnelle, il s’agit de mettre sur rails, dans les plus brefs délais, le «Projet d’entreprise et l’effort qualité».

Elle explique en outre que ces processus permettent de mesurer les progrès réalisés à chaque étape de la mise en œuvre, ce qui explique l’inclusion de l’effort qualité dans le titre global du projet d’entreprise.

Poursuivant son discours devant l’inspecteur général et de nombreux cadres de l’administration centrale du secteur, Mme Benfriha s’est dit convaincue que «tout cela ne sera pas possible sans le développement d’une culture de travail d’équipe, la complémentarité dans le travail, l’amélioration des techniques et des moyens de communication entre les différents acteurs, la tenue de réunions de consultation et l’écoute des demandes de l’environnement interne et externe». Mme Benfriha a saisi l’occasion, pour lancer un appel aux cadres du secteur, en particulier les directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels, les invitant «à adopter le projet et à s’y engager, en apportant le soutien nécessaire à leurs collègues qui embrassent ces formations, à travers la contribution et les facilitations qui permettent la réussite complète de ces plans de formation».

Il est également évident, poursuit-elle, que «l’équipe de direction de l’institution, qui est qualifiée pour adopter le projet, doit s’assurer que les objectifs soulignés sont réalisables, car ils ont été tracés en tenant compte des capacités humaines, matérielles et financières de l’institution».

Par ailleurs, la ministre a exprimé son optimisme quant à la réussite des plans du secteur et à l’amélioration de la qualité de la formation. «Je suis sûre que nos institutions de formation connaîtront un saut qualitatif important, lors de la mise en œuvre de ce programme ambitieux, qui est d’améliorer les niveaux de qualification afin de répondre aux aspirations de nos partenaires, des représentants des secteurs utilisant le produit de formation, notamment les secteurs économiques», a-t-elle conclu.

Lors de la même journée, l’Institut national de l’enseignement et de la formation professionnels de Birkhadem a lancé une formation sur le management stratégique et opérationnel, démarche qualité et démarche projet, la planification et l’évaluation, et enfin le projet d’établissement et le plan qualité.

La formation concerne 4.339 gestionnaires et formateurs qui bénéficieront de formations pédagogiques d’une durée de 54 heures.

Mohamed Mendaci