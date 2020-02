Le ministre de la santÃ© Ã  Bordj Bou-ArrÃ©ridj : BientÃ´t un rapport sur lâ€™ancien hÃ´pital orthopÃ©dique

Devant être transformé en hôpital médico-chirurgical, il attend d’ouvrir ses portes depuis 14 ans.

Le ministre a constaté que la structure, qui a nécessité une enveloppe de 420 milliards de centimes, dont 395 ont été déjà consommés, comporte toujours plusieurs imperfections, même dans le domaine technique.

Le ministre, qui doit remettre un rapport à ce sujet au président de la République et au Premier ministre, a noté une mauvaise organisation des services, comme le bloc opératoire, avec un accès inadapté aux malades, au personnel et aux visiteurs. Il a ainsi décidé de dépêcher une équipe, pour suivre, avec les entreprises en charge de la réalisation des travaux, la levée de toutes les réserves, et a souligné l’importance de ce projet dont le taux d’avancement des travaux est de 95%. Ils devront être achevés dans 45 jours, selon l’entreprise en charge du projet. Le membre du gouvernement a rappelé que les équipements de l’hôpital sont disponibles, et il a rencontré les responsables du secteur pour une séance de travail.

M. Benbouzid a indiqué que l’objectif de son département est d’arriver à regagner la confiance des citoyens, à travers l’amélioration de la situation du secteur, rappelant les déclarations du président de la République autour de la construction d’une Algérie nouvelle en rompant avec les pratiques du passé.

Il a donné l’exemple de la prise en charge de la question des naissances, qui sont, selon lui, au nombre d’un million par an.

Rappelant que 600 gynécologues travaillent dans les structures publiques, alors qu’ils sont plus de 1.600 dans le privé, le membre du gouvernement a annoncé qu’une solution est envisagée pour traiter ce dysfonctionnement.

Coronavirus : «Aucun cas enregistré en Algérie.»

M. Benbouzid a par ailleurs annoncé qu’aucun cas de coronavirus n’a été enregistré en Algérie, et que les cas de décès comptabilisés sont causés par la grippe saisonnière. «Ceci ne nous a pas empêchés de prendre les mesures préventives nécessaires au niveau des postes frontaliers et des aéroports, équipés de caméras thermiques», a-t-il annoncé. Il a affirmé qu’il veille personnellement au respect du dispositif arrêté avec son homologue des Transports.

M. Benbouzid, qui a souligné que ce dispositif n’a rien à envier à celui des pays développés, a cité l’inspection effectuée, avec le ministre des Transports, du vol en partance vers la Chine qui était prévue à 3 heures du matin.

À propos des rapatriements des étudiants, il a précisé qu’un pavillon a été réservé à l’hôpital d’El- Kettar à Alger.

F. D.