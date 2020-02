RÃ©vision constitutionnelle : Lâ€™agenda dÃ©voilÃ©

Le dossier portant révision de la Loi fondamentale du pays est en bonne voie. Le chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Laâgab, a donné quelques détails sur l’état d’avancement de cet immense chantier engagé par le chef de l’Etat au lendemain de son investiture, le 19 décembre dernier. Pierre angulaire dans le projet présidentiel portant édification de la nouvelle République, la révision de la Constitution fait l’objet d’une attention particulière et d’un suivi permanent, pour permettre la concrétisation d’un des engagements phare pris devant le peuple par le chef de l’Etat. Une démarche dont l’objectif est assurément la mise en place d’une nouvelle gouvernance basée sur la rationalité et la transparence et l’efficacité dans la gestion des affaires du pays. Lors d’une rencontre avec la presse, le conseiller à la présidence, le docteur Mohamed Laâgab, a expliqué avec détails et arguments l’esprit et les objectifs de la démarche en cours de mise en œuvre. Le dossier sur lequel planche une commission d’experts et de spécialistes, installée il y a quelques semaines, est actuellement au centre des débats, discussions et réflexions.

Le chargé de mission a apporté beaucoup d’éléments de réponses sur le calendrier arrêté ainsi que des détails sur le processus de mise en œuvre de cet important chantier.

Au passage, il a indiqué que « les sept groupes ont achevé l’élaboration des propositions de révision du texte fondamental et ont entamé l’opération d’enrichissement des propositions en vue de leur finalisation». Un détail qui a le mérite de renseigner sur l’état d’avancement des travaux de la commission dirigée par le professeur Laraba. Cette réforme hautement politique est prioritaire dans le cadre de la stratégie portant la refondation du système de gouvernance nationale et de l’édification de la nouvelle République conformément aux aspirations du peuple.

La révision de la Constitution sera ainsi la locomotive du processus de changement inscrit dans le programme du chef de l’Etat pris devant le peuple durant sa campagne électorale et après son élection le 12 décembre.

Tout en rappelant les déclarations publiques du président de la République sur cette réforme, le docteur Laâgab a tenu à apporter des précisions sur les étapes du projet et l’agenda de sa mise en œuvre sur le terrain. Des détails qui renseignent amplement sur la démarche fixée et décidée sur cet important et stratégique axe de réforme et de changement engagé par le chef de l’Etat. Dès la fin de cette période de réflexion et de propositions, limitée à deux mois, le Comité d’experts élaborera une première mouture qui sera soumise dans un délai d’un mois au président de la République, puis à la société civile, aux partis politiques et aux médias pour enrichissement.

Cette mouture sera soumise de nouveau au Comité des experts, lequel apportera les amendements et les modifications proposés avant de la soumettre au Parlement. L’année 2020 sera assurément celle de profondes réformes, d’importantes transformations et d’un véritable changement sur tous les plans. La révision de la Constitution en cours d’exécution posera les jalons de la nouvelle Algérie des libertés, de la justice, des droits de l’homme, de la prospérité et du développement socioéconomique.

M. Oumalek