MÃ©tiers du marbre et pierres de construction et dâ€™ornement : Â«Un fort potentiel pour lâ€™AlgÃ©rieÂ»

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture des travaux de la rencontre le président de l’association El-Bouniane, Baghli Omar, a révélé que le secteur des pierres de construction emploie, pas moins, de 50.000 travailleurs en Algérie. M. Baghli a, dans ce sillage, indiqué que les riches débats qui ont ponctué la rencontre, contribuent à faire émerger les énormes possibilités industrielles et économiques que recèle le secteur dont les richesses sont concurrencées par les matériaux importés. D’autant plus que ces produits nobles, précise-t-il, divergent selon la taille, la couleur et la qualité (granites, cailloux, granulats, calcaires). Poursuivant ses propos, l’intervenant a déclaré que la rencontre est l’occasion pour passer en revue les aspects écologiques, liés à l’exploitation des différents matériaux, ainsi que la solide coopération algéro-italienne mise en place depuis quelques années. De son côté, le vice-président de l’association et PDG de Batimatec, Raouf Stiti, a affirmé qu’outre être un secteur très porteur sur le plan économique en étant pourvoyeurs de richesse et d’emploi, il peut être un créneau constituant une alternative pour diversifier l’économie nationale du pays. Il a, par ailleurs, mis à profit cette opportunité pour rappeler que l’Algérie est le premier pays importateur de blocs produits finis en tonne. Pour sa part, l’expert international, Maurizio Martinelli, est revenu sur les nombreuses potentialités de l’Algérie dans ce secteur. A cet effet, il a mis en évidence le fait que notre pays dispose de très nombreux gisements de marbres, de calcaires et de travertins riches en couleurs. D’autre part, l’intervenant a énuméré les nombreuses opportunités favorables à l’Algérie telles que des voisins concurrents, le très bas coût de la main-d’œuvre ainsi qu’une demande mondiale pour les nouveaux matériaux. A la fin, l’orateur a suggéré la création d’une école pour la formation de cette dite main-d’œuvre. Enfin, il convient de signaler que les participants aux présentes rencontres sont informés que se tiendra, aujourd’hui, des rencontres B to B. Ces rencontres consistent à mettre face à face et autour de la même table : le fournisseur potentiel de technologie et/ou de services, donc les représentants des sociétés italiennes et autres, et les personnes ou les sociétés algériennes intéressées d’acquérir ou de s’informer dans l’objectif d’acquérir ces technologies ou ces services. Ainsi, chaque représentant de société aura une table et un numéro prédéfini. Les personnes ou sociétés algériennes doivent s’inscrire auprès de M. Kara Kouider.

Sami Kaïdi