ClÃ´ture du Salon international des chocolats et du cafÃ© : Les goÃ»ts et les saveurs Ã©taient au rendez-vous

Cette manifestation aura connu une forte affluence du public de tous âges, notamment les jeunes. Ainsi, du 29 au 1er du mois en cours, ce salon a exposé ses spécialités et son savoir-faire en matière de chocolat et du café. Des parfums envoûtants ont «flotté» dans les allées de l’exposition. Des arômes délicieux et alléchants au niveau des différents stands ont drainé un nombre important de visiteurs, qui ont continué à affluer vers les stands qui proposaient des dégustations ou même des promotions allant jusqu'à 40% pour les satisfaire et leur permettre d’acheter ces produits de large consommation, mais dont la qualité les rendait inaccessibles pour les petites et moyennes bourses.

Il faut bien dire qu’en faisant un tour au salon on ne pouvait pas rester indifférent aux odeurs aromatiques qui se dégageaient et nous ont emportés vers le monde magique du chocolat et du café. D’une dextérité remarquable, les artisans ont manié ces liquides onctueux pour en faire des chefs- d’œuvre. Ils étaient nombreux à s’en lécher les babines. Ce produit qui peut procurer du bien-être a été très prisé par tous lors de la dégustation ; un goût exquis mais insatiable a enivré ces amoureux de douceurs. Parmi les exposants, la chocolaterie de la Mitidja (Chocomi) d’Alger, qui existe depuis 1969, et qui a fait le bonheur de plusieurs générations. Devant son stand, une petite foule s’amasse pour goûter à l’un des plus anciens chocolats en Algérie et revivre «la nostalgie». «Nous sommes là pour répondre à la demande de ce magnifique public qui nous est fidèle depuis 50 ans. Notre présence est en quelque sorte un remerciement et une gratitude pour ces amoureux de notre produit», nous précise, avec grande émotion et les larmes aux yeux, le premier responsable de cette entreprise, monsieur Doudou Brahim, ajoutant que sa participation à ce salon intervient suite à la demande persistante du public qui veut renouer avec son célèbre chocolat au lait au papier bleu glacé.

La présence de ce chocolat témoigne bien que ses créateurs maintiennent un combat continue avec toute cette modernité et l’inondation du marché par de nouveaux produits. «Nous menons un combat continue avec tout ce qui nous vient de l’étranger dans le but de maintenir notre place et surtout continuer à faire le bonheur des algériens par un produit algérien», a-t-il indiqué, en lançant un appel aux algériens «de manger algérien et de consommer algérien pour promouvoir notre économie et notre production». Devant ce stand, nous avons pu observer des femmes et des hommes qui venaient directement avec une grande joie. «oh, c’est le chocolat que nous mangions lorsque nous étions petits. C’est un grand plaisir de le retrouver», lance une femme à sa fille. A 40 DA la tablette, le chocolat au papier bleu, qui a une valeur culturelle, attire les clients. M. doudou nous affirme qu’il n’y a pas de secret. «nous avons gardé la même recette et le même emballage. Ce chocolat ‘’parle’’ à plusieurs générations», souligne-t-il.

Le monde du café était aussi varié et riche. En plus des marques habituelles sur le marché algérien, il existait d’autres qui sont nouvelles, à l’image d’Astagroupe, une entreprise marocaine, en partenariat avec des algériens pour s’installer et trouver sa place sur le marché algérien. Selon son responsable, Kamel Laânaya, «le marché algérien est riche, mais ce qui manque c’est la qualité. Donc notre stratégie est d’établir la règle qualité-prix, en présentant, toutefois, le meilleur du café artisanal marocain, comme ‘’asta-épicée’’ qui est une spécialité marocaine à base d’une variété», nous explique-t-il.

Kafia Ait Allouache