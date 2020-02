Cancer : Quand notre alimentation nous joue des tours

De plus en plus, le cancer tue. En Algérie, cette maladie reste parmi les causes de mortalité les plus fréquentes. Chaque année, en effet, 50.000 nouveaux cas sont enregistrés, touchant ainsi toutes les catégories de la population.

L’ ’évolution du nombre de personnes atteintes par cette pathologie inquiète de plus en plus les spécialistes de la santé qui imputent ces chiffres effarants au régime alimentaire des Algériens qui s’éloigne, désormais, des recommandations et des normes sanitaires. Notre alimentation a pris un coup dur, avec tous ces lieux de restauration rapide qui poussent comme des champignons un peu partout, pour défendre ou plutôt consacrer « remplir la panse », comme seule devise. On se bourre de produits douteux, malsains. Quant à la question d’équilibre alimentaire, elle est carrément considérée, malheureusement, comme saugrenue pour les consommateurs que nous sommes. Aujourd’hui, à l’heure de la généralisation des pesticides pour lutter contre les pucerons qui touchent les arbres fruitiers et arbustes et les légumes ou encore pour «sauver» les récoltes, cela ne fait, à vrai dire, que confirmer cet écart énorme entre tout ce qui est bio et ce qui est tout simplement génétiquement modifié. Notre assiette, de nos jours, se transforme, du coup, en ennemi. Il n’est pas étonnant que les populations qui adoptent des régimes plus sains, donc bio, vivent plus longtemps et sont en bonne santé. Le professeur Kamel Bouzid, chef du service d’oncologie au centre anti-cancer Pierre et Marie-Curie, à Alger, et président de l’Association nationale d’oncologie médicale, avait récemment affirmé que notre nourriture n’a rien de bon, qualitativement parlant, et ceci explique, selon lui, l’augmentation du nombre de cas du cancer colorectal chez les femmes de plus de 40 ans, classé, après celui du sein, comme étant le premier cancer chez les hommes, bien avant celui du poumon. Le Pr. Bouzid met en garde contre le recours excessif des agriculteurs aux pesticides à l’origine de la multiplication des cas de cancer.

Renouer de nos jours avec la qualité alimentaire d’autrefois et de nos aïeux, puisée directement de la nature, est plus que nécessaire pour lutter contre ces maladies du XIXe siècle. C’est un fait, la qualité de nos légumes et fruits et de nos aliments de manière générale reste un privilège pour une certaine catégorie et plus particulièrement pour ceux qui cultivent des potagers.

En attendant de renouer avec une bonne hygiène de vie, le cancer continue de frapper fort avec des listes de victimes qui s’allongent.

Samia D.