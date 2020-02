GRAND ANGLE : Des renforts utiles (?)

Aux 4.500 soldats déjà opérationnels et qui forment le contingent déployé sur place, 600 autres vont être envoyés, ces jours prochains. «L'essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite des trois frontières (Mali, Burkina Faso, Niger», a indiqué hier un communiqué signé de la ministre française des Armées. Et pour cause, c’est à ce niveau que l’urgence s’impose. Dans cette région à cheval entre les trois pays, les groupes terroristes sont très actifs. Pis, cette zone a enregistré, au cours des derniers mois, de nombreuses attaques. Les pertes infligées tant aux civils qu’aux militaires sont considérables. À telle enseigne que la nécessité d’une réaction urgente devenait vitale, pour que les groupes terroristes n’aient pas le sentiment d’être les maîtres des lieux. Ce renforcement voulu par le Président français répond aussi à un besoin exprimé. «Dans cette zone extrêmement vaste, les moyens qui sont mis à disposition de l'opération Barkhane ne sont pas suffisants pour qu'on puisse avoir des soldats déployés H24, 7 jours sur 7», avait argué son chef d’état-major des armées. Reste toutefois à se demander si ces renforts parviendront à inverser la tendance, aujourd'hui favorable aux groupes terroristes qui écument cette région. La France le souhaite, même si elle sait qu’il faudra encore beaucoup de temps pour débarrasser la zone de la présence terroriste. «Je ne pense pas, malgré cette inflexion, que nous allons, à la fin de l'année, pouvoir crier victoire», admettait ainsi, en janvier, le chef d’état-major des armées. Pourtant, d’autres analystes estiment que «la guerre au Sahel ne peut être gagnée par une force occidentale». Dans une tribune publiée le 13 janvier dans Le Monde, Jean-Michel Debrat, Serge Michailof et Olivier Lafourcade ont analysé la situation au Sahel, convenant que «l’intervention de forces spéciales européennes ne changerait rien à la situation». Les trois rédacteurs de la tribune estiment par ailleurs que «la sécurité dans l’ensemble saharo-sahélien ne peut être assurée que par les Sahéliens». À charge donc pour ceux qui veulent aider les pays sahéliens à se débarrasser des groupes terroristes de changer d’approche. Les pays de cette sous-région ont besoin d’une assistance logistique, de formateurs pour les armées locales et d’investissements, pour «libérer» les populations de l’emprise des terroristes qui ont réussi à se substituer à l’État.

Nadia K.