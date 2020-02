Nomination dâ€™un nouveau Premier ministre en Irak : La fin dâ€™une crise ?

L'ancien ministre irakien des Télécommunications, Mohammed Allawi, a annoncé, samedi sur Twitter, avoir été nommé Premier ministre par le président Barham Saleh, après des semaines de crise pour choisir un chef de gouvernement. Aucune annonce officielle n'a été faite par le Président ou les institutions gouvernementales. Sa désignation intervient deux mois après la démission de son prédécesseur, Adel Abdel Mahdi, début décembre, sous la pression d'un mouvement de contestation inédit accusant la classe politique d'incompétence et de corruption depuis le 1er octobre. Une partie des manifestants avait toutefois rejeté, ces derniers jours, le nom de M. Allawi, pressenti pour être choisi pour former le gouvernement qui prendrait en compte, selon lui, les demandes de la rue irakienne. Selon la Constitution, M. Allawi a un mois pour former son cabinet, qui devra être approuvé par un vote de confiance au Parlement. Cependant, dans ce pays meurtri par la guerre, les gouvernements sont habituellement formés après un consensus entre rivaux politiques, à l'issue d'âpres négociations pour se partager les portefeuilles importants. Un exercice qui risque de déboucher sur une impasse prolongeant le blocage des institutions et augmenterai encore, un peu plus, les dissensions entre les groupes politiques tiraillés entre des agendas étrangers et tendances idéologiques. Hier, les manifestants ont fait savoir leur rejet du nouveau Premier ministre, l'accusant d'être une partie intégrante du système qu'ils conspuent, alors que, d'autre part, les partisans de l'influent leader chiite Moqtada Sadr à Baghdad ont affiché leur soutien au Premier ministre désigné. Même les assurances de M. Allawi n'ont pas eu l'effet escompté. Dans une intervention télévisée, il a promis de former un gouvernement représentatif, de tenir des élections anticipées et de s'assurer que justice serait rendue pour les manifestants tués, lors du mouvement de contestation, au nombre de plus de 480 personnes. Pour bon nombre d'analystes, si M. Allawi accepte les candidats proposé par les partis, «cela donnera raison aux manifestants» qui acteront son allégeance à la classe dirigeante.

M. T.