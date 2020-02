Violences terroristes au Sahel : Inverser la tendance

«L’essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite des trois frontières (Mali, Burkina Faso, Niger», a indiqué hier un communiqué signé de la ministre des Armées, Florence Parly. «Une autre partie de ces renforts sera engagée directement au sein des forces du G5 Sahel pour les accompagner au combat.» Ces 600 militaires supplémentaires, essentiellement au sol, seront accompagnés d'une centaine de véhicules (blindés lourds, blindés légers et logistiques) et seront déployés d'ici la fin du mois. Les groupes terroristes multiplient, depuis quelques mois, les attaques dans la zone, entretenant une insécurité chronique pour les civils et infligeant des pertes régulières aux armées locales. La France a, elle-même, perdu 13 soldats en novembre, dans un accident entre deux hélicoptères au combat. Depuis, Paris veut donner un coup de fouet à un dispositif qui, selon des observateurs, a tendance à s'enliser et qui suscite de plus en plus de critiques au sein des opinions publiques et des classes politiques des pays de la région. Le président Emmanuel Macron, qui avait déjà annoncé en janvier un renfort de 220 soldats, lors d'un sommet à Pau (sud-ouest de la France) avec les pays du G5 Sahel (Niger, Mali, Burkina, Tchad, Mauritanie), porte donc au total à 600 le nombre de troupes supplémentaires allouées à Barkhane. Une «revue d'efficacité» sur ce renforcement est prévue dans six mois.

«Le président veut du résultat», a-t-on ajouté à l'état-major. Sur la présence américaine dans la région, Washington n'a pas encore tranché. Mais le chef du commandement militaire américain en Afrique (Africom), le général Stephen Townsend, a estimé qu'un retrait du soutien américain «ne serait pas aller dans la bonne direction», tout en appelant les Européens à «relever le défi et en faire plus au Sahel pour aider la France». Plusieurs analystes et hauts responsables ont estimé que les prochains mois seraient essentiels pour inverser la tendance aujourd'hui favorable aux groupes terroristes.

M. T. et Agences