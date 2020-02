CinÃ©ma : prÃ©sentation en avant-premiÃ¨re de Bekhita Ã  Tiaret

Ce long-métrage, d’une heure et demi, a été co-réalisé par Azzeddine Djadour et son scénario écrit par Manal Boutamra et Imadeddine Feghouli, tous deux membres de l’association culturelle El Mechaâl, spécialisée en 4e art et qui est à sa première expérience cinématographique du genre, a indiqué le réalisateur.

Ce film, où 17 comédiens amateurs démontrent leurs talents, allie comédie et tragédie pour traiter l’histoire d’une famille pauvre qui décide de donner un de ses membres à une autre famille en contrepartie d’une somme d'argent.

Mais la réalité est autre. La famille Bekhita s'aperçoit qu'il s'agit d’une arnaque. La fillette a été livrée à une horde qui pratique toutes les formes de criminalité. Une fois adulte, Bekhita fut utilisée pour escroquer des victimes leur faisant croire qu’elle a des connaissances en sorcellerie et en voyance, avant qu'elle ne trouve une fin tragique.

Le public, qui a fort apprécié le film, trouve que les acteurs ont bien campé leurs rôles véhiculant des messages sur des phénomènes et faits de société réels.