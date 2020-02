Djamal Talbi, artiste-plasticien : Â«Peindre, câ€™est vaincre lâ€™indiffÃ©rence et lâ€™incomprÃ©hensionÂ»

Cela est une chance, une aubaine pour ce mordu de l’art pictural, car c’est dans cet environnement qu’il a pu graver les premières gammes qui jalonnent son existence. C’est aussi un immense espace pour un regard attentionné et ébloui. Chaque paysage le ravissait. La fascination des tuiles ondulées, produites artisanalement avec de l’argile rouge, les gestes les plus coutumiers, le travail des champs, les complaintes des vieilles femmes. Tout l’attirait et suscitait sa curiosité. La petite meule de sa mère qui servait à moudre le blé en farine, tamisée, transformée en pâte, cuite en pain. L’odeur de l’huile d’olive et des animaux tellement proches. Ce monde vit en lui, jusque dans ses préoccupations les plus intimes. Les manifestations les plus discrètes de cette ruralité étaient associées à la vie, à son âpreté.

Djamal Talbi est un artiste qui fait corps avec un art qu’il exerce tel un sacerdoce. Quand il crée au pinceau, à la brosse, au couteau, la matière s’emballe, se mélange, s’agite, entre en effervescence. S’il a choisi la peinture acrylique, c’est qu’elle correspond à son style, nerveux et frénétique, tant il peint comme saisi par une inextinguible boulimie. Il cherche quasi désespérément à transmettre dans sa forme la plus juste, l’apparence idoine de ce que ressent son âme en ébullition.

L’acrylique séchant trop vite, il continue ainsi à se projeter sur la toile, jusqu’à parvenir au stade ultime de l’enfantement. Le format n’a guère d’importance pour lui, seules la matière et les teintes constituent une vérité et peuvent rendre justice au démon de la création qui l’habite. L’artiste a de qui tenir. Il a fréquenté les Beaux-arts dans la ville de Mostaganem. Il s’initiait aux techniques et aux bases fondamentales des arts plastiques. Il peaufinait ses connaissances picturales, voire philosophiques, pour assouvir ce besoin de peindre, de créer dans un pays où il est difficile de s’épanouir en dehors des salons tamisés, des manifestations abusivement ponctuelles des ministères. Il lui a fallu lutter pour persister à peindre, accepter d’évoluer au milieu de gens pressés par des préoccupations vivrières, dominés par les contraintes exaspérantes d’une banale quotidienneté, une existence que l’on traine à son corps défendant, avec ses fastidieuses difficultés. Djamal Talbi se désole que l’on puisse se passer d’un marché de l’art, que l’on n’arrive pas encore à voir apparaitre un public averti, que les gens de culture vivotent, le plus souvent sans aide ni perspective. Mais qu’importe, il fallait peindre envers et contre tous. Peindre a un prix, peindre est un besoin impérieux, une manière de vivre face à d’insurmontables murs d’indifférence et d’incompréhension.

En 2011, l’espoir surgit comme par miracle. Djamal Talbi organisa une exposition qui lui a permis de se faire connaitre à travers ses œuvres, à montrer un travail sous-terrain, une activité trop longtemps contrariée. «Psycholor», «Tons en temps» sont autant d’expositions qui balisent le chemin vers la reconnaissance, qui l’arrachent des profondeurs de l’anonymat, qui lui épargnent les vicissitudes des petits boulots, si éloignés des aspirations d’un artiste qui veut s’assumer avec ses projections picturales. Ce qu’il pense être sa contribution à un monde meilleur, il l’exprime sur ses toiles, l’offre à la vue, à la sensibilité et à la réflexion collective. Sans arrogance ni prétention.

Mohamed Bouraib