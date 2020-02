Cercle frantz-fanon de lâ€™OREF : Â«DiptysmeÂ», une exposition hors normes artistiques

Baptisée «Diptysme», cette exposition, dont le vernissage a eu lieu dans l’après-midi de samedi, a réuni deux artistes peintres, unies par des liens qui vont au-delà de l’amitié et animées par la même passion pour l’art.

En plus d’être femmes, les deux artistes sont toutes les deux autodidactes et ont un penchant et une préférence pour le style abstrait-relief. Elles se nomment Samira Merabet et Amel Kamila Hamidou et exposent, respectivement, vingt-quatre et vingt-neuf toiles de différentes dimensions.

Leurs œuvres sont modernes, mais chacune garde une touche personnalisée. En plus des styles abstrait, figuratif et semi-figuratif, Samira Merabet expérimente, depuis peu, le relief et le pointillisme.

Néanmoins, c’est l’abstrait qui marque la majorité des toiles exposées. Cette artiste puise son inspiration de la nature. Sa collection est variée et valse entre des couleurs chaudes et froides qu’elle étale avec grâce et dans une grande euphonie. Le marron qui représente la terre, le bleu pour l’eau et le ciel et le jaune la lumière et le soleil sont omniprésents dans ses toiles. Outre ces couleurs, on distingue du blanc, du rouge comme couleurs prédominantes sur d’autres toiles. «Cette exposition s’intitule Diptysme, un terme que nous avons inventé et qui exprime notre complicité et l’entraide qu’il y a eu entre nous», a déclaré à El Moudjahid Samira Merabet, en marge du vernissage.

«Mes œuvres sont dans l’abstrait, il y a des toiles avec du relief, j’ai quelques toiles avec du pointillisme, il y a du figuratif, du semi-figuratif, un peu de tout quoi, et c’est ce qui forme cette mosaïque de couleurs et de styles», a expliqué l’artiste, tout en soulignant que «cette collection… je l’ai baptisée ‘’sentiments et relations’’».

S’agissant des couleurs utilisées, Samira Merabet explique avoir eu recours à des couleurs chaudes et des couleurs froides. «Il y a aussi le bleu qui est très présent sur mes toiles, et qui représente la nature dont je m’inspire beaucoup. en ce qui concerne les couleurs chaudes, celles que j’ai utilisées sont puisées aussi de la couleur de la nature», précise-t-elle.

Elle cite, à titre d’exemple, son œuvre intitulée «Richesse des terres» qui, selon elle, « est représentée par des couleurs chaudes, symboles des richesses de l’Algérie telles que le pétrole, le cuivre…».

Sur un autre plan, elle affirme que dans ses tableaux, «il y a un mélange de sentiments». «On essaie de transmettre ce que l’on ressent sur nos toiles», dira Samira Merabet.

Les œuvres d’Amel Kamila Hamidou sont, quant à elles, inondées de lumière qu’elle met en relief avec de la cire dorée sur un fond obscur. Les vingt-neuf toiles signées Amel Kamila Hamidou sont de différentes dimensions variant de 30/40 jusqu’au 1m20/60. Des œuvres abstraites très expressives dans un style se rapprochant du cubisme, avec ses formes géométriques en relief. «Pour moi le relief, c’est comme donner une vie à une toile», s’est exprimée, pour sa part, Amel Kamila Hamidou. «Même un non- voyant peut toucher et peut constater que c’est une toile qui est vivante», a-t-elle précisé.

Evoquant les couleurs utilisées dans ses œuvres, l’artiste affirme que «certains estiment que c’est sombre, mais du côté sombre et ténébreux sort de la lumière.» «Pour les interprétations, je laisse les visiteurs faire leur propre lecture sur ce qu’ils voient», a-t-elle souligné. Et justement, ses œuvres débordent de sentiments qu’elle essaie de transmettre aux visiteurs de cette exposition.

A souligner qu’avec déjà plusieurs expositions à Alger et Oran, Amel Kamila Hamidou et Samira Merabet entament une carrière artistique très prometteuse. «Diptysme» est une exposition ouverte au grand public qui se tient jusqu’au 29 février en cours, à la salle Frantz-Fanon de l’Office Riadh El-Feth. Toute une palette d’œuvres d’art riche en couleurs et en émotions qui vaut le détour et qui mérite d’être contemplée.

Sihem Oubraham