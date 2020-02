Nouvelles de Sétif

«L’année 2020 sera celle du logement. Aussi avez-vous à charge de redoubler d’ardeur, déployer plus d’efforts sur les différents chantiers pour achever les logements qui sont en cours de réalisation et nous préparer à lancer les nouveaux programmes». C’est en ces termes que le wali de Sétif, Mohamed

Belkateb s’est adresseré à tous les promoteurs, représentants de bureaux d’études et directeurs du conseil de wilaya impliqués dans la réalisation des programmes du type LPA et qui s’est tenue au siège de la wilaya.

Une rencontre d’autant plus importante qu’elle a été marquée aussi par la présence de représentants des souscripteurs, précédemment associés également lors des visites de chantiers sur différents sites et qui, dans l’impact positif qu’elle produit, traduit dans leur juste dimension les vertus de la démocratie participative et place ainsi le citoyen au cœur des mutations que connait cette wilaya.

Agissant au cas par cas, et passant au crible chaque programme détenu par chacun des 18 promoteurs qui agissent sur le site Abid-Ali suite aux visites effectuées sur les différents chantiers, le wali ne laissera rien au fait du hasard, laissera place à chaque fois que la nécessité l’impose aux explications des uns et des autres avant de prendre des décisions fortes allant dans le sens de la livraison rapide de ces logements ce qui permettra à tous ces souscripteurs de rejoindre leurs nouveaux logements. C’est là une priorité à laquelle chacun devra veiller, sachant de surcroît les sacrifices consentis par tous ces souscripteurs qui parfois ont vendu tous leurs biens pour accéder à leur logement ,ajoutera l’intervenant qui mettra à nu cette absence de coordination qui servit entre certains cerviers de l’administration et les promoteurs et qui est d’autant plus ressentie à travers le manque de suivi appelant de ce fait à la mise en œuvre de mesures pour lever immédiatement toutes les contraintes soulevées ou constatées sur le terrain et achever les travaux restants. Des mesures d’autant plus nécessaires qu’elles ont trait, sur ces chantiers où les taux d’avancement ont atteint des proportions satisfaisantes, aux amenées et raccordement aux réseaux divers, impliquant par la même, dira le wali, au respect des cahiers de charge, faute de quoi il sera sévèrement puni sans concession dans l’application stricte de la réglementation, évoquant dans ce contexte l’obligation du tirage au sort pour le positionnement des souscripteurs exceptées les personnes handicapées.

Aussi, concernant le Programme des 1.590 logements LPA implantés sur le site Abid Ali, une décision sera prise pour la remise à Sétif de 920 unités avant le mois de ramadhan et 670 autres avant la rentrée scolaire prochaine. Une réunion à l’issue de laquelle sera également examinée la situation des 476 logements du site El Hidhab, celle des 130 logements de Ain Arnet et les 40 logements du même segment implantés à Mezloug.

AÏN el-Fouara

«Boire et Déboires»

Que de fois chantée, pleurée aussi, lorsque les force du mal ont voulu l’effacer de la mémoire des Sétifiens et tous ceux à travers le pays qui imaginent mal Ain Fouara ailleurs qu’à Sétif où Sétif sans

Ain Fouara. Une œuvre d’art qui est venue durant déjà plus d’un siècle conquérir la sympathie de multiples générations avant d’être agressée plus d’une fois par la main ravageuse de l’homme et provoquer le désarroi parmi tous ceux qui ont grandi à l’ombre de ces quatre platanes centenaires et bu, plus d’une fois de son eau tiède en hiver et fraiche en été .

Depuis des lustres, Ain Fouara a été aussi ce point de rencontres conviviales de tous ceux qui y transitaient, avant de poursuivre leur chemin vers d’autres destinations lointaines. Une fontaine mythique qui offrait de jour comme de nuit, sans répit son eau fraiche à tous les passants, résistant aux aléas du temps plus d’un siècle durant pour garder dans cette sublime histoire, le souvenir lointain d’une ville qu’elle a aimée au fil des ans, jusqu’à secouer l’ire d’adeptes d’un autre temps, tantôt la détruisant à la dynamite, tantôt l’agressant au burin ou du haut de certaines tribunes, appelant à son transfert vers le musée. Ain Fouara est restée de marbre, elle à résisté à l’humeur des hommes et des femmes, tantôt l’appréciant, tantôt la reniant, la secouant, l’agressant sans que le sentiment fort des Sétifiens pour cette campagne centenaire ne soit affecté dans l’amitié profonde qu’ils ont toujours exprimée à l’endroit de cette dame dans ses moments de tristesse et ses joies, alors qu’elle coulait à flots de ses quatre fontaines débordantes. Pourtant, l’image qui se dégage de cette fontaine ces derniers temps ressemble quelque peu à celle qui a prévalue voilà quelques années, Ain Fouara alors asséchée avait alors fait vibrer des jours durant, bien des voix du chant sétifien.

Depuis plusieurs jours , cette fontaine alimentée à partir du «jardin Raffaoui» ancien jardin Barral » où se trouvent encore en contre-bas les bains romains ne se distingue que par un filet d’eau qui s’échappe de ses fontaines, au grand étonnement des habitants de la cité qui l’ont vécu, de longues années dans ces moments fastes de joie qu’elle procurait à toutes ces femmes qui s’y rencontraient le temps de remplir un sceau d’eau et se raconter les dernières nouvelles où alors ce souvenir impérissable de mon ami Omar Chaàlal, me racontant sa trempette estivale dans un des quatre bassins, le temps d’un somme du gardien.

Des moments d’autant plus sensibles que de découvrir de temps à autres, cette fontaine courber l’échine, s’assécher puis revenir nous offrir ce même filet d’eau dans ses «s’en va et ça revient», ses «boire et déboires».