Crash de lâ€™avion militaire Ã  Oum El-Bouaghi : SolidaritÃ© avec les familles des martyrs du devoir

Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien et reconnaissante à l’Armée nationale populaire qui veille à la préservation de notre pays, l’association Radieuse s’est déplacée à Tamanrasset et à Oran, au quartier Colonel Lotfi, pour présenter ses condoléances aux familles des regrettés Touahria Hocine et Medjadri Aziz, décédés à la suite du crash de l’avion militaire survenu lundi dernier dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi.

C’est dans un climat empreint d’émotion et de tristesse, que l’association, dont la délégation comprenait l’ancien arbitre international Mohamed Hansal et l’ex-joueur international Redouane Benzerga, a remis des omras aux familles des disparus, ainsi qu’un trophée du mérite, une médaille de reconnaissance et un diplôme d’honneur. Aux quartiers Colonel Lotfi à Oran et Haï Etthaoura de Tamanrasset, les parents, les familles, les voisins et les amis des deux martyrs ont apprécié ce geste de reconnaissance et de soutien.