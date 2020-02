Bilan de la gendarmerie nationale de SÃ©tif : Des efforts soutenus

En exposant, devant les représentants locaux de la presse, le bilan des activités de 2019, le lieutenant-colonel Guernoub Abdelwahab, chef du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sétif, a mis en évidence les efforts déployés dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes et les résultats positifs enregistrés.

Une rencontre qui s’inscrit dans la tradition, marquée par la présence des officiers du groupement et au cours de laquelle l’intervenant soulignera que 209 crimes et 2.688 délits ont été relevés, avec 602 infractions et le traitement de 2.389 affaires. Des chiffres qui s’étalent dans une proportion de 61,08% pour les crimes contre les personnes et 31,65% contre les biens.

La lutte contre la drogue a permis aux différentes unités de procéder à la saisie de 171,478 kg de kif traité et 3.524 comprimés psychotropes sur les 121 affaires traitées qui ont permis l’arrestation de 207 personnes, dont 83 placées sous mandat de dépôt. Par ailleurs, 82 affaires de contrebande ont été enregistrées avec de nombreuses saisies, dont plus de 675.400 unités pyrotechniques, 1.379 téléphones portables, 1.391 caméras de surveillance, 10 véhicules et 2.787 comprimés psychotropes. Les unités de la gendarmerie ont également enregistré 60 affaires de vol de véhicule, dont 43 ont été traitées.

Dans cette wilaya, où le réseau routier dépasse les 4.300 km et un parc de 699.315 véhicules, la sécurité routière fait l’objet de la plus haute attention et d’une présence constante des unités de la Gendarmerie nationale. Le facteur humain a été à l’origine de 165 accidents de la route qui ont fait 116 morts et 217 blessés.

La prévention et la sensibilisation constituent le maillon fort en termes de sécurité routière, et l’on a enregistré en 2019 14.648 retraits de permis de conduire, plus de 70.000 amendes forfaitaires, 7.428 infractions et 23 438 délits.

F. Zoghbi