Commentaire : Consolider la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accueillera son homologue tunisien, Kaïs Saïed, aujourd’hui à Alger, pour sa première visite officielle. À l’issue de son élection en octobre dernier, Kaïs Saïed avait annoncé que sa première visite officielle à l’étranger sera effectuée en Algérie. Cette visite s’inscrit dans le cadre des relations historiques entre les deux pays, et constitue une occasion de renforcer l’entraide entre les deux États, notamment dans les domaines politique et diplomatique.

Il existe des relations de respect mutuel dans toutes les circonstances, ainsi que dans le domaine économique, en particulier en matière d’énergie de commerce, d’investissement, de transport et de tourisme.

L’Algérie et la Tunisie ont toujours eu des relations fondées sur le respect mutuel et une convergence de vues sur les questions qui touchent aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures des deux pays. L’un et l’autre expriment leur soutien indéfectible sur les questions cruciales relatives à l’avenir de la région et autres questions liées à la préservation de la souveraineté et l’intégrité territoriale, et pour assurer le développement économique et social durable des deux pays et la consolidation de la démocratie. Les dossiers libyen et palestinien seront également abordés par les deux parties. La coopération entre l’Algérie et la Tunisie a enregistré, ces dernières années, d’importantes avancées dans tous les domaines. Les relations entre les deux pays se développent dans de bonnes conditions, favorisées par la proximité géographique et l’histoire, les relations culturelles et commerciales qui sont très anciennes. Les deux pays travaillent étroitement à renforcer ces liens de coopération et de partenariat, surtout que le volet économique constitue une priorité. Le travail accompli a permis de réaliser d’importantes avancées, ce qui se traduit, notamment, par l’intensification des échanges commerciaux. Établies depuis toujours, les relations fraternelles entre les deux pays connaissent une évolution régulière et continue, et s’adaptent à l’évolution de la situation régionale et internationale. Un partenariat de plus en plus solide, à la faveur des facilités accordées par l’Algérie pour attirer les opérateurs étrangers et le climat propice des investissements. L’accord commercial préférentiel, signé entre les deux pays, et l’adhésion à la Zone arabe de libre-échange permettent de renforcer les échanges commerciaux et la diversification de leurs sources. La coopération est mutuellement bénéfique, ce que traduisent les projets réalisés en commun qui témoignent de la solidité des relations fraternelles, enracinées chez les deux peuples. Il convient de noter que les hommes d’affaires des deux pays sont intéressés par les opportunités d’investissement de part et d’autre. Il y a aussi l’impératif d’un échange des visites entre les hommes d’affaires des deux pays pour le transfert des expertises de manière à établir des partenariats bilatéraux rentables. Les concertations pour créer davantage d’opportunités d’investissement et rétablir le contact entre les opérateurs algériens et leurs homologues tunisiens se sont multipliées, ces derniers temps. En plus de l’excellent niveau des relations politiques et diplomatiques, il existe de vastes champs de coopération dans de nombreux domaines, tels le commerce, l’industrie, l’agriculture, l’énergie, l’infrastructure, les services, le tourisme… L’Algérie s’est engagée dans la réalisation de nombreux projets avec la Tunisie, susceptibles de propulser davantage la réalisation d’autres projets. Les deux pays peuvent profiter de leurs atouts respectifs, pour concrétiser plusieurs projets de coopération dans la perspective d’un développement partagé. À cela vient s’ajouter le développement des échanges humains et des perspectives prometteuses dans des secteurs innovants, telles les technologies. Il est indéniable que la promotion de la coopération touristique permettra de mieux équilibrer le commerce bilatéral.

Farid Bouyahia