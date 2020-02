Sidi Bel-AbbÃ¨s : Installation du nouveau wali

M. Mustapha Limani a pris officiellement ses fonctions, jeudi dernier, dans le cadre du récent mouvement décidé par le président de la République, en présence d’une forte assistance composée des directeurs de l’exécutif, des élus locaux et des représentants de la société civile. La cérémonie d’installation a permis, à son prédécesseur, Ahmed Sassi Abdelhafidh, muté à la tête de la wilaya de Constantine, de faire une rétrospective sur son court passage, d’énumérer les réalisations enregistrées et d’inviter les présents à soutenir son successeur dans son action quotidienne. «C’est de la pérennité de l’État qu’il s’agi», a-t-il souligné, avant de rappeler les multiples potentialités de cette région qu’il convient de rentabiliser. Il a enfin remercié tous les acteurs, pour leur participation à l’édification régionale. Prenant la parole, M. Limani devait manifester sa volonté de mener à bien le développement de cette wilaya et de répondre aux aspirations de la population, invitant l’assistance à s’investir davantage sur le terrain et à être à l’écoute des pulsations de la société. «Je sillonnerai, dans un premier temps, le territoire de la région, pour être en prise avec la réalité du terrain et concevoir un plan de relance à la mesure des attentes populaires et des ambitions affichées», a-t-il insisté. Une nouvelle dynamique en perspective étayée par un travail de base pour jeter les fondements d’un développement durable. A. B.