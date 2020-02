DÃ©collage Ã©conomique : La prospective, un atout majeur

«La prospective en tant que culture populaire fait défaut en Algérie», a déclaré, hier, Bachir Messaitfa, président de l’initiative «Créer l’avenir», lors de la célébration des cinq premières années de son lancement, en présence de personnalités de différents horizons.

Il promet que cette initiative, présente dans 15 wilayas, sera généralisée à travers toutes les wilayas et communes durant les cinq prochaines années, qui verront également la publication de deux livres par an et d’autres, un pour chaque wilaya et une commune, qui seront consacrés à des solutions au développement local. Dans son intervention, M. Messaitfa relève l’importance du tissu associatif qui «sans sa contribution, on ne pourra pas parvenir à des politiques gouvernementales efficaces». Aussi, il n’a pas manqué de souligner que cette initiative, dont la célébration coïncide avec la parution de deux livres, Algérie 2030, regard prospectif, et La fin de la rente, se veut «décentralisée et scientifique» et s’inscrit en droite ligne avec les lois républicaines. Ceux qui y activent comptent lancer prochainement des cellules de veille, et poursuivent la création des associations de wilayas qui sont actuellement au nombre de 13. Les propositions réunies des conférences qui seront prochainement tenues, seront soumises aux experts pour proposer des solutions pratiques au décollage économique de l’Algérie. Parmi ces solutions, M. Messaitfa cite la prise en charge des franges vulnérables et des entreprises économiques à faible taux de croissance, ainsi que la réhabilitation de l’information statistique. D’autre part, il annonce la consécration de deux prix annuels, l’un pour la meilleure start-up, et l’autre récompensera le meilleur travail de recherche dans le domaine de la prospective. Dans le livre qu’il a signé, La fin de la rente, M. Messaitfa a passé en revue le contenu et les tendances de l’économie nationale et avec elle les économies des pays pétroliers entre 2014 et 2015. Une période marquée par une baisse, sans précédent, des prix de pétrole et ses répercussions sur les performances de l’économie. Un livre qui comprend également des scènes prospectives. Au chapitre «Où va la régression de l’économie nationale», l’auteur du livre passe au peigne fin la convertibilité de la monnaie nationale. «Le dinar poursuivra sa baisse jusqu’à ce que l’équilibre budgétaire se réalise par de nouvelles ressources fiscales en dehors des recettes pétrolières, et la rencontre de la liquidité sur le marché parallèle avec le seuil de sa demande, c’est-à-dire par l’augmentation de la demande sur le dinar», écrit M. Messaitfa. Et cela, ajoute-t-il «ne peut se faire que par la stimulation de l’investissement, l’encouragement de l’épargne des ménages, l’amélioration du climat des affaires et la libération du marché des capitaux, ce qui absorbera l’excès de liquidité et mènera vers un marché monétaire équilibré selon les mécanismes du marché, ce qui est différent des procédures administratives à court terme».

Notons par ailleurs que les initiateurs de «Créer l’avenir» ont honoré M. Messaitfa, nombre de personnalités, et, à titre posthume, feu Gaïd Salah.

Fouad Irnatene