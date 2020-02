M. Amine Boutalbi, PrÃ©sident du centre arabo-africain dâ€™investissement et de dÃ©veloppement : Â«Ã©tablir une stratÃ©gie Ã©conomique claireÂ»

«Redresser l’économie algérienne dépend essentiellement de la mise en œuvre d’une stratégie claire pour le renforcement des investissements et des partenariats gagnant-gagnant. Cela permettra de concilier la préservation des ressources naturelles et le développement économique», telle est l’idée que défend Mohamed-Amine Boutalbi, président du Centre arabo-africain d'investissement et de développement (CAAID) dans un entretien accordé à la Chaîne Une de la Radio algérienne.

M. Boutalbi estime qu’il est actuellement plus que temps d’établir des «perspectives d’avenir» pour orchestrer une politique de relance économique, ceci d’autant que la situation de blocage caractérise quasiment, la majorité des secteurs d’activité. Parmi les blocages enregistrés, le président de CAAID explique que cela concerne d’abord «le cadre juridique dissuadant les hommes d’affaires de venir investir en Algérie et «préférant s’installer à l’étranger et dans les pays voisins».

A cela s’ajoute, «les blocages administratifs et les contraintes de la bureaucratie» et ce malgré, explique-t-il «la sincérité de la volonté politique, et les engagements pris pour faire face à la récession». M. Boutalbi constate qu’en raison de l’absence d’une vision stratégique, le système économique algérien avait échoué et que la réhabilitation du secteur industriel devait être «prioritaire», et au cœur de tout plan de relance économique. Il indique que «l’Algérie pourra trouver dans le continent africain plusieurs opportunités», pour favoriser des échanges commerciaux et qui, dans le cadre d’une stratégie de diversification des sources de richesses, pourront «stimuler le mouvement de capitaux essentielles pour établir des partenariats solides». C’est dans ce cadre qu’il appelle les investisseurs algériens à profiter des fonds d’investissement et de financement arabes et africains, précisant que les opérateurs privés en Algérie «ignorent complètement les moyens de bénéficier des mécanismes de financement internationaux».

Le président du CAAID pose néanmoins la question de savoir quelle place occupe l’Algérie au sein du continent africain, «au moment où plusieurs pays prévoient déjà des stratégies et des agendas de long terme pour asseoir les fondations nécessaires à une activité économique soutenue et durable». Par ailleurs, M. Boutalbi considère que «le peu d’intérêt accordé à la formation et à l’investissement dans le capital humain» est l’une des «causes de la lenteur du déploiement économique». Pour lui, l’État devrait offrir du soutien public à l’innovation, en associant les laboratoires de recherche au sein des différentes universités, et ainsi par la subvention de la recherche et développement.

En mobilisant le potentiel académique au service de l’économie, M. Boutabli suggère que les pouvoirs publics doivent alléger les procédures administratives afin de mettre en place des partenariats de recherche entre les universités et les entreprises économiques.

En matière de potentiel, le président du CAAID explique que «l’Algérie dispose d’importants atouts économiques et des richesses naturelles». Un potentiel qui nécessite «la valorisation et la redynamisation de ses infrastructures afin de redresser et de booster les activités économiques».

«Une politique industrielle est avant tout, un ensemble de mesures visant à soutenir le développement», affirme M. Boutalbi, en ajoutant que pour offrir de puissants leviers pour relancer l’économie, «il est urgent de réfléchir sur des mesures incitatives fiscales, de subventions ou d’interventions plus ou moins directes, visant le développement des divers secteurs économiques en maintenant «une politique d’aide sociale».

Partant de là, l’expert ajoutera que le soutien des secteurs productifs vise «à stimuler l’économie à court terme» et «atténuer les fluctuations conjoncturelles».

Analysant le contexte global, M. Boutalbi admet que pour affermir la croissance économique, «la mise en œuvre des plans d’investissement dépend de certains facteurs politiques». «Le cadre juridique ne doit pas être élaboré selon les couleurs politiques des gouvernements, mais dans l’objectif de favoriser des alternatives clairs assurant le retour à la prospérité», estime-t-il. Evoquant la récente visite du président turc en Algérie, le président du CAAID, affirme que la Turquie n’est pas le seul pays à vouloir investir dans notre pays. Il informe qu’une délégation d’hommes d’affaires ukrainiens effectuera prochainement une visite en Algérie, et cela «dans le but d'établir des mécanismes de coopération avec les partenaires locaux». L’occasion pour lui, de rappeler que «l’investissement est le facteur fondamental pour relancer la croissance et créer des emplois».

Tahar Kaïdi