Hommage au dÃ©funt Abdelhamid Mehri : le dialogue comme comportement civilisÃ©

Le défunt Abdelhamid Mehri avait de son vivant consacré le dialogue comme comportement civilisé pour régler tous les problèmes et aplanir toutes les contraintes d’ordre politique et national, a affirmé, hier, au cours d’un colloque à Boumerdès, Abdelaziz Belkhadem, ex-chef du gouvernement. Dans son intervention au 2e colloque national sur le défunt Abdelhamid Mehri, tenu à la maison de jeunes Sennani-Said de Boumerdès, en présence de personnalités nationales, chercheurs et historiens, M. Belkhadem a assuré que le défunt (ex-secrétaire général du parti Front de libération national) «avait consacré, au cours de la période durant laquelle il était aux commandes du parti (une période difficile de l’histoire de l’Algérie), l’approche du dialogue avec toutes les parties et courants, comme comportement civilisé pour le règlement de tous les problèmes».

«Le défunt était ‘‘conciliant’’ avec ses adversaires d’opinion et de position avec qui il prônait le dialogue, sauf quand il s’agissait de l’intérêt suprême du pays, là il était intraitable», a souligné l’ancien Chef du gouvernement portant témoignage sur cet homme, avec qui il était dans le comité central du FLN. Abdelaziz Belkhadem a estimé que «cette foi profonde dans la culture du dialogue» lui avait attiré le «respect et la sympathie de ses adversaires et de ses opposants», mais aussi «problèmes et exclusion de la part du pouvoir de l’époque, dont particulièrement suite à l’arrêt du processus électoral en 1991 et son corollaire de pertes énormes accusées par le pays, tant en vies humaines qu’en biens».

«Le défunt était convaincu de l’impératif du dialogue comme solution au problème de la décennie noire. Il estimait que c’était la solution idoine pour arrêter l’effusion du sang et faire prévaloir l’intérêt suprême du pays», a-t-il affirmé, en outre.

Des intervenants au cours de cette rencontre ont loué les réalisations et les positions de Abdelhamid Mehri durant sa période à la tête du FLN, dont l’historien Larbi Zbiri, également ami du défunt, qui a estimé que la commémoration de l’anniversaire de la mort de cette «personnalité nationale unique est un pas positif vers la consolidation de la mémoire nationale, en offrant aux générations montantes le droit d’information sur leurs personnalités nationales et leurs réalisations».

M. Zbiri a lancé, à cet effet, un appel aux universitaires, en particulier aux jeunes chercheurs, en vue de procéder à la «collecte de tous les écrits et ouvrages écrits par le défunt Mehri durant la guerre de Libération nationale et ce, jusqu’à sa mort, pour les mettre à la disposition de la jeunesse d’aujourd’hui», a-t-il recommandé.

Le conférencier a également abordé les positions du défunt concernant certaines affaires externes, « positions exprimées, par lui, en tant que moudjahid, militant et homme d’Etat, dont les ambitions allaient au-delà du cadre partisan», a-t-il dit, citant particulièrement, son «engagement indéfectible» pour la cause palestinienne qu’il estimait «au-dessus de toute considération».

«Le défunt militait pour la consécration des intérêts et objectifs du peuple palestinien», a assuré Larbi Zbiri à ce propos.

La manifestation, organisée par l’organisation algérienne des jeunes de la wilaya, sous le signe «Dialogue d’aujourd’hui, avenir de demain», a donné lieu à la présentation de nombreux témoignages sur le défunt, avant la projection d’un film documentaire sur sa vie et ses positions, suivi d’un hommage à nombre de personnalités.