Rachid Lourari, expert en droit constitutionnel : Â«Pour une rÃ©daction juridique claire et prÃ©cise de la nouvelle ConstitutionÂ»

L’enseignant en droit constitutionnel à l’université d’Alger, Rachid Lourari, a souligné, hier, «la nécessité d'adopter une rédaction juridique claire et précise de la nouvelle Constitution, qui devrait inclure un ensemble de règles constitutionnelles garantissant la protection des principes et dispositions de ce document contre toute modification, interprétations et manipulations».

Dans une déclaration à El Moudjahid, M. Lourari a estimé que «la valeur de tout texte constitutionnel, juridique ou politique réside dans sa capacité à refléter la réalité quotidienne de tout peuple ou de toute nation».

«Quel que soit le texte constitutionnel proposé par la commission d’experts, la véritable valeur apparaît lorsqu'il entrera en vigueur après le référendum populaire», a-t-il insisté. Selon Lourari, «plusieurs aspects doivent être pris en considération dans la rédaction de la nouvelle Constitution pour la protéger contre tout amendement motivé par des volontés personnelles».

Il s’agit, en premier lieu, explique-t-il, d’une Constitution "inclusive", ce qui signifie qu'elle prend en considération un ensemble de principes et de choix pour toute société. «En second lieu, elle doit exprimer les aspirations de tout le peuple, tout comme elle doit être rédigée sous une forme juridique précise qui ne tolère pas les interprétations et les manipulations », ajoute-t-il. Le quatrième et dernier aspect est que «dans le cas où cette Constitution est inclusive et reflète les espoirs des Algériens d'apporter le changement souhaité, elle doit aussi consacrer l’établissement d’un Etat de droit et des libertés, dans le cadre d'études approfondies. Dans ce cas, et sans aucun doute, ce texte constitutionnel durera longtemps». Pour ce constitutionnaliste, le prochain amendement constitutionnel ne peut être «inclusif» et devrait ouvrir la voie à différentes opinions.

Il dira à ce propos que le Président de la République a «bien fait», lorsqu'il ne s’est pas contenté d'aller directement à un référendum populaire sur le projet de ce document attendu. M. Abdelmadjid Tebboune est allé plus loin en préconisant d’ouvrir une concertation approfondie et large entre les différents acteurs politiques et tous les acteurs de la société civile pour exprimer leur opinion concernant ce texte.

«Il s'agit d'une approche appréciable, car le comité, avec sa composition humaine, de compétences universitaires et nationales, ne pourra peut-être pas inclure dans ses propositions la plupart des questions fondamentales qui font l'objet d'un consensus».

«Lorsque nous parlons d'une constitution fondée sur la consécration des libertés et des droits, nous notons que la feuille de route du président de la République incluait l'idée de recherche, d'étude et d'accord sur les mécanismes par lesquels nous pouvons garantir l'exercice de ces libertés fondamentales que contiendra le texte de la Constitution, qu'il s'agisse de droits et libertés individuels ou collectifs». Concernant l’axe prioritaire de cette révision constitutionnelle, le Pr Lourari estime que les sept axes tracés par le président de la République, dans une lettre de mission adressée à M. Laraba, sont tous complémentaires.

«Nous ne pouvons pas parler du principe de séparation des pouvoirs indépendamment des droits et libertés, car dans le langage juridique et constitutionnel, nous considérons le principe de la consécration de la séparation des pouvoirs parmi les garanties fondamentales du respect des droits et libertés », a-t-il dit. Il souligne ensuite que « ce que l'on entend par principe de séparation des pouvoirs c’est, en effet, cette séparation équilibrée, qui conduit à une sorte de coopération entre les trois autorités pour mener à bien les tâches constitutionnelles confiées à chacun des trois pouvoirs (le pouvoir exécutif, le législatif, le judiciaire)». «Ces pouvoirs devraient plutôt être indépendants l’un de l’autre, ce qui signifie que le pouvoir législatif n’intervient pas dans le choix des membres du pouvoir exécutif, et ceux du pouvoir judiciaire. De même pour le pouvoir exécutif qui n’interviendra pas dans le choix des membres du pouvoir judiciaire, telle est ma vision de la chose », a enfin expliqué le constitutionnaliste.

