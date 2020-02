Distribution du lait en sachet : ProtÃ©ger les droits des citoyens

Le président de la Fédération nationale des distributeurs du lait, Farid Oulmi, a indiqué, lors d’une récente déclaration à la presse, que les perturbations enregistrées dans la distribution du lait en sachet subventionné sont dues aux faibles marges bénéficiaires des distributeurs, révélant, au passage, que cette marge ne dépasse pas les 90 centimes par sachet. Il avait révélé que des distributeurs sont contraints à des déplacements dans d’autres wilayas et que les bénéfices ne couvrent pas les coûts de transport. Afin d’obtenir un plus ample éclairage sur la question, El Moudjahid a contacté le président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur (APOCE), le Dr Mustapha Zebdi, qui a appuyé les propos de Farid Oulmi en indiquant que la marge bénéficiaire pour les distributeurs n’est pas rentable, ainsi, ce dernier, a appelé à revoir cette marge pour que les distributeurs ne travaillent pas à perte. Toutefois, il a insisté sur le fait qu’il faut maintenir le prix subventionné du sachet de lait à 25 DA pour les citoyens. Le Dr. Zebdi a, également, affirmé que ce produit n’est pas disponible équitablement sur l’ensemble du territoire. En effet, poursuit-il, «certaines wilayas de l’intérieur du pays n’ont pas accès à cette denrée». A ce propos, il a suggéré l’instauration d’une cartographie à même de relever ce défi fondamental qu’est de répartir équitablement ce produit de large consommation. S’agissant de la poudre de lait, Mustapha Zebdi a souligné qu’il n’est pas en mesure de définir exactement si la quantité qui circule sur le marché est suffisante, «car elle peut être détournée du circuit à d’autres fins», «néanmoins théoriquement elle l’est», assure-t-il. Enfin, le président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur (APOCE) s’est adressé aux consommateurs pour les appeler à la vigilance. En effet, un numéro, en l’occurrence le 33-11, est mis à leur disposition s’ils constatent la moindre anomalie relative aux prix et à la qualité. «Nous sommes, à cet effet, en possession de quelques plaintes de consommateurs», a-t-il conclu. Dans ce même contexte, il convient de signaler que la direction régionale du Commerce de Saïda a annoncé l’ouverture d’enquêtes au niveau de 11 unités de production (privée et publique) de lait pasteurisé conditionné dans des sachets en plastique, à travers 6 wilayas de l’ouest du pays, Saïda, Tissemsilt, Tiaret, Chlef, Mascara et Relizane, pour s’assurer du respect du prix officiel dans les opérations de vente, a-t-on appris de son directeur Hellaïli Amar. Ce dernier a ajouté que les équipes de contrôle des pratiques commerciales et de la répression des fraudes à travers ces directions, vont ouvrir des enquêtes et établir des procès-verbaux de poursuites judiciaires à l’encontre de toute entreprise de production de lait subventionnée à travers les wilayas en question, qui établit des factures de complaisance. Pour rappel, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait tenu, mercredi dernier, des réunions avec les parties directement concernées, dont le directeur général de l’ONIL et des représentants de la Fédération nationale des distributeurs de lait et de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), avec lesquels il a abordé le phénomène de la spéculation, le détournement de la destination de la poudre de lait et l’augmentation illégale du prix du sachet de lait subventionné. M. Rezig a, à cette occasion, affirmé «l’engagement du gouvernement à protéger les droits des citoyens, notamment les catégories vulnérables directement concernées par les produits subventionnés», prévenant que «nul intervenant dans la chaîne d’importation, de production, de transport, de distribution ou de vente n’a le droit d’instrumentaliser une question qui touche directement à la subsistance des Algériens». Le ministre s’est, d’ailleurs, dit entièrement disposé à discuter de tous les problèmes récurrents, en coordination avec les autres secteurs concernés, afin de les examiner au niveau du gouvernement dans les plus brefs délais. Sami Kaïdi