Transformation laitiÃ¨re : Des fournisseurs irlandais en quÃªte de partenariats

Dans le but de promouvoir des liens de partenariat avantageux avec les transformateurs et distributeurs algériens de produits laitiers, les principaux fournisseurs irlandais de matière première de ce produit de large consommation sont, depuis hier à Alger, dans le cadre d’une mission commerciale de trois jours.

«Nous voulons partager nos acquis, faire connaître les engagements pris par l’Irlande pour développer le secteur laitier et renforcer nos liens avec nos partenaires, nous aspirons à être à l’écoute de nos homologues sur leurs méthodes de développement ainsi que leurs besoins», indique Mme Tara McCarthy, PDG de l’agence agroalimentaire irlandaise Bord Bia qui coordonne cette mission. Dans un communiqué, elle indique que «l’Algérie est un marché important pour les produits laitiers de qualité, avec la plus forte consommation annuelle de produits laitiers en Afrique, soit plus 120 litres par habitant».

Selon elle, ladite mission intervient à un moment où «l’Algérie est en train de construire son propre approvisionnement en produits laitiers locaux» et tenant compte de cette dynamique, «l’Irlande est parfaitement placée pour répondre aux demandes algériennes».

Elle relève que «d’ici 2030, l’Algérie aura une population estimée à 52 millions de personnes et des besoins de plus de 500.000 tonnes d’ingrédients laitiers». En sus d’une série d’entretiens avec des responsables du ministère de l’Agriculture et des professionnels du secteur, il est aussi prévu la tenue du premier Forum algéro-irlandais des produits laitiers pour «établir et renforcer des relations commerciales de confiance et de longue durée dans le domaine de l’industrie laitière.

Ce forum est une opportunité de se concerter sur des questions d’intérêt commun, notamment le contrôle de la sécurité alimentaire, les tendances du marché ainsi que le partage d’expériences de leaders de l’industrie agroalimentaire algérien. Il est aussi attendu de voir cette manifestation aboutir à des rendez-vous d’affaires entre les entreprises algériennes et irlandaises.

Cité dans le même communiqué, Nicolas Ranninger, directeur de l’agence agroalimentaire irlandaise pour la région Afrique, a souligné que cette mission vise aussi «à comprendre le fonctionnement du marché algérien afin de proposer des solutions commercialement viables aux clients».

La mission intervient dans un contexte où le ministère de Commerce s’engage dans un vaste processus d’assainissement du secteur de la production et de la distribution laitière et l’agence irlandaise rappelle que la demande en ingrédients laitiers a doublé en valeur ces cinq dernières années.

Karim Aoudia