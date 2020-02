CollectivitÃ©s locales : AmÃ©liorer les conditions de travail

Sous le patronage de M. Kamel Beldjoud, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, les journées médiatiques de sensibilisation autour de la thématique du stress au travail et ses impacts sur la rentabilité des fonctionnaires des collectivités locales ont commencé, mercredi dernier.

Dans cette perspective, la circonscription administrative de Chéraga dans la wilaya d’Alger a organisé en compagnie de la structure centrale de l’action sociale du ministère de l’Intérieur une journée de sensibilisation portant sur le stress professionnel, thématique tenue au profit des fonctionnaires des communes de cette circonscription administrative et ce, sous la direction de M. Belaarbi Salah Hamdane, chargé de l’action sociale du département ministériel ainsi et du chef de cabinet du wali délégué de cette circonscription. Cette journée de sensibilisation a englobé une série d’interventions animées par des médecins, des psychologues dont les axes ont touché la définition du stress professionnel, ses causes, les méthodes de prévention auxquelles peut recourir le fonctionnaire, les mesures à prendre dans ce sens.

Aussi, les fonctionnaires se sont informés à travers quelques interventions du cadre juridique organisant la médecine de travail dont les grandes missions s’articulent autour de la préservation de la santé, la prévention, la consultation ainsi que les lois visant la promotion des conditions de travail à travers le maintien de la paix et la santé du fonctionnaire une fois mises en exergue par l’organisme employeur.

A l’issue de ce séminaire, les participants constitués de fonctionnaires, de médecins et de spécialiste se sont félicité de cette initiative relative à l’organisation des journées de sensibilisation en raison de leur impact positif, action qui demeure au cœur de la stratégie de renforcement des capacités de la ressource humaine adoptée par le ministère de l’Intérieur en vue d’accompagner efficacement les fonctionnaires tant sur le plan central que local.