Haut-commissariat Ã  lâ€™amazighitÃ© : Formation au profit des journalistes de lâ€™EPTV

Le siège du Haut-Commissariat à l’amazighité a abrité, hier, le lancement d’une session de formation organisée au profit de 17 journalistes de la télévision algérienne, TV 4.

Lors d’une allocution prononcée à l’occasion de la séance inaugurale des travaux, le SG du HCA, Si El Hachemi Assad, a souligné que «cette session est, en fait, le résultat du partenariat établi entre le Haut commissariat à l’amazighité et l’Entreprise publique de la télévision algérienne tel que le stipule l’article 6 de la convention signée le 12 janvier dernier ». Une convention paraphée à l’occasion des festivités officielles et nationales de Yennayer 2970.

Le même responsable a également mis en relief le fait que cette première formation —initiée, conçue et programmée par la commission de tamazight de l’Académie africaine des langues (ACALAN)— est d’une durée globale de 36 heures pour la session de 2020. «Elle concerne uniquement un groupe de 17 journalistes de la TV4, relevant des départements Information, Production et Reportage, a-t-il précisé.

Aussi et selon les explications fournies par M. Si El Hachemi Assad, la session devrait s’effectuer suivant un planning en trois étapes tel que présenté par le HCA et validé par la direction de l’ENTV. L’on apprendra à ce sujet que cette session qui vient d’être entamée devra se poursuivre chaque samedi au niveau du siège du HCA et ce, jusqu’au 15 février.

Il y aura, ensuite, une deuxième phase de formation prévue au mois de mars prochain, à Alger, avec des séances consacrées, notamment à l’évaluation des efforts déployés avant la tenue, le 3 novembre 2020 de la troisième étape qui est attendue au niveau de l'Université d’Adrar, fait savoir la même source.

Objectif : Optimiser le rendement



Tout ce parcours de formation dont la finalité est la maîtrise de la langue amazighe est à même d’optimiser le rendement du journaliste concerné en lui procurant toute l’aide et l’assistance nécessaires pour ce faire et en employant, surtout, la terminologie «exacte», tout incluant l’ensemble des variables de la langue amazighe. «Nous nous efforçons avec la Télévision algérienne, de présenter un contenu amazighe exprimant les valeurs de la société», dira le SG du HCA qui insiste sur toute l’importance de la synergie des efforts aux fins de remédier à toute éventuelle insuffisance enregistrée.

Il faut dire que le HCA qui s’appuie sur la précieuse collaboration d'experts et de spécialistes en la matière ambitionne de franchir une nouvelle étape devant être marquée par «l’excellence de la qualité» de toute la production audiovisuelle présentée en langue amazighe à la télévision. L’autre annonce importante mise en exergue à cette occasion concerne la diffusion prochaine d’une émission éducative qui sera diffusée sur la quatrième chaîne ; une émission dont le contenu est proposé par le HCA. A noter par ailleurs, que l’occasion a été mise profit pour plaider en faveur de la relance de la commission mixte HCA / ministère de l’Education et faire le bilan inhérent à tout ce qui a été fait à ce jour en matière de l’enseignement et la généralisation de Tamazight à travers les wilayas du pays mais aussi pour savoir ce qui devrait être fait à l’avenir pour atteindre l’objectif assigné. S’exprimant pour sa part, le directeur général de l’Entreprise publique de la télévision algérienne, M Ahmed Bensebane, a salué l’accompagnement du HCA pour cette formation des journalistes de TV4 faisant observer qu’il s’agit là, d’une halte permettant d’identifier les insuffisances et de les corriger. «Cette formation vise donc à améliorer davantage le niveau des journalistes présents et à hisser la TV4 au niveau requis», soutient M. Bensebane qui a, sur place, instruit le personnel formé d’être extrêmement attentif à tout ce qui sera présenté durant cette session.

Poursuivant ses propos, il a déclaré que la formation est un «lourd dossier» qu’il compte ouvrir dans les tous prochains jours et affirmé que l’EPTV a sa propre école située à Alger-Centre, du côté du boulevard de Mohamed V. Le même responsable fera remarquer que cet espace pourrait être utilisé pour former les cadres de l’EPTV, des chaînes privées algériennes et même éventuellement d’autres journalistes issus de pays africains, car, a-t-il soutenu, «la télévision algérienne est censée être la locomotive de l’audiovisuel ».

Soraya Guemmouri