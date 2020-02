Oran : Dispositifs dâ€™alerte contre le coronavirus

Dans le cadre de l’application des directives du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, relatives à la mise en place des dispositifs de surveillance et d’alerte à l’infection par le nouveau coronavirus, la direction générale de l’établissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre (EHU d’Oran ) a tenu une réunion de travail à laquelle ont pris part les médecins, les paramédicaux ainsi que les responsables administratifs, visant à « les sensibiliser sur les signes cliniques du coronavirus, et informer l’ensemble du personnel des conduites à tenir pour faire face à cette épidémie ». A cet effet, le directeur général de l’EHU, M. Mansouri, a donné des instructions à tout le personnel soignant pour renforcer la prévention afin de prendre en charge les patients en cas de détection de coronavirus dès leur arrivée à l’hôpital. Selon la direction générale, tous les moyens sont mis à la disposition du personnel pour pallier le risque d’épidémie. A ce propos, «il a été procédé à la mise en place de chambres d’isolement et au maintien d’un stock suffisant de sécurité en masques chirurgicaux, masque FFP2 (appareil de protection respiratoire jetable filtrant contre les particules), blouse, sur-blouse, charlottes, des lunettes de protection, ainsi qu’assurer la disponibilité des kits de prélèvements et leur milieu de transport identiques à ceux de la grippe », précisent les responsables de l’établissement. Au courant de la semaine passée, la Direction de la santé et de la population a opéré une simulation à l’aéroport d’Es-Sénia Ahmed-Benbella, pour tester le dispositif de prévention contre le coronavirus. L’aéroport et le port d’Oran ont été équipés de caméras thermiques en mesure de détecter les personnes affichant des symptômes suspects dont une température élevée.

Amel S.