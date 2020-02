SÃ©minaire sur les maladies rÃ©nales Ã  El-Oued : Ã©viter le diagnostic erronÃ©

Les participants à un séminaire médical sur la néphrologie, tenue samedi à El-Oued, ont mis en avant la nécessité d’identifier les champs d’examens médicaux pour éviter le diagnostic erroné des maladies rénales. Le néphrologue Youcef Oussaid a, dans ce cadre, mis l’accent sur l’importance des campagnes de sensibilisation et d’orientation en direction des praticiens spécialistes et généralistes pour déterminer les champs des examens médico-chirurgicaux, mesure, a-t-il indiqué, qui s’inscrit au titre de l’organisation de la pratique médicale et la prévention des malades des pathologies rénales. «Les services de la santé doivent identifier, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de dépistage précoce des maladies rénales, les champs de diagnostic par la relance des activités des commissions d’inspection et d’accompagnement au niveau des directions de la Santé et de la Population des wilayas, a préconisé le Dr Oussaid. Le président de l’Association des néphrologues privés algériens, le Dr Djamel Zouakou, a, de son côté, évoqué les dangers encourus d’un diagnostic hâtif et erroné qui serait à l’origine de maladies rénales chroniques chez de nombreux patients. L’intervenant a, dans ce cadre, mis en avant la mission informative et coercitive du conseil national de déontologie médicale, notamment en termes de définition des champs de diagnostic par les praticiens en fonction des spécialités médico-chirurgicales à travers l’orientation, en premier lieu, et la sanction en second. Le traumatologue Abdelkader Melouka a, pour sa part, abordé l’utilisation empirique des anti-inflammatoires d’arthrite, de certains antibiotiques entraînant une intoxication rénale, notamment chez les diabétiques et autres qui souffrent d’hypertension artérielle (HTA). Les participants ont, à cette occasion, plaidé pour le recours aux référents scientifiques dans l’administration des médicaments aux patients, notamment chez les plus âgés, et le respect par les officines des ordonnances médicales, en vue de prémunir le patient des maladies rénales.

Les intervenants qui ont, à ce titre, fait savoir que la contraction des maladies rénales est due largement aux maladies chroniques, dont le diabète et l’hypertension artérielle, ont relevé qu’entre deux à quatre millions de personnes sont atteintes de maladies rénales en Algérie, et 30.000 sont des insuffisants rénaux. Initiée par l’Association des néphrologues algériens privés, cette rencontre scientifique, qui regroupe, deux jours durant, des néphrologues et des praticiens généralistes de l’intérieur et de l’extérieur du pays, a été riche en communications inhérentes aux maladies rénales, l’hypertension artérielle, le diabète, la dialyse et la transplantation rénale.