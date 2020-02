Alerte Ã  lâ€™EPH de Tamanrasset : Baisse prÃ©occupante du nombre de mÃ©decins spÃ©cialistes au Sud

Les wilayas du Sud enregistrent un déficit énorme dans le secteur de la santé. En deux ans, le nombre de médecins spécialistes à l’Établissement public hospitalier (EPH) de Tamanrasset n’a cessé de diminuer. De 70 médecins spécialistes, il est passé à 42 en activité actuellement.

Pour parer à ce déficit, outre les opérations de jumelage des hôpitaux du Nord avec les établissements des Hauts-Plateaux et du Sud, des caravanes médicales sont organisées par les services sanitaires des Régions militaires de l’ANP au profit des populations des zones enclavées de l’Extrême-Sud. Mais la situation reste préoccupante. Les praticiens ont tiré la sonnette d’alarme et interpellé le nouveau ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, pour la mise en œuvre urgente des engagements du président de la République. En effet, M. Abdelmadjid Tebboune a insisté sur le renforcement des prestations de santé dans le Sud. Selon le chef de service des maladies infectieuses de l’EPH de Tamanrasset, le Dr Elias Akhamouk, l’intervention des pouvoirs publics est plus que nécessaire afin d’assurer une couverture sanitaire globale. Cela permettra, dit-il, de «combler le déficit dans les différentes spécialités, d’alléger les souffrances des citoyens et de leur éviter de parcourir de longues distances pour bénéficier de soins». Le médecin spécialiste a déploré, dans une déclaration à El Moudjahid, le «départ forcé de médecins spécialistes» et ses conséquences néfastes sur la prise en charge des malades nationaux et migrants dans cette région frontalière du Grand Sud. La raison de ces départs : la non-application de la décision de multiplication par deux et demi du salaire des praticiens spécialistes de la santé publique exerçant dans les wilayas du Sud, par rapport à ceux exerçant dans le Nord, outre la généralisation de la prime du service civil «qui ne concerne que les nouveaux médecins». Dans ce sens, il a rappelé que le billet d’avion est coûteux. Il est estimé à 33.000 DA. «Imaginez ce que cela coûte à un médecin installé au Sud en famille, alors que d’autres fonctions bénéficient de réduction de 40% à 50%», a-t-il regretté.



Un seul cardiologue et pas d’ophtalmologue



Le médecin, également président du Conseil des médecins spécialistes (CMS) à l’EPH de Tamanrasset, a signalé, également, l’absence d’un ophtalmologue au niveau de l’EPH depuis plusieurs mois, alors que l’EPH mère et enfants est assuré par 5 gynécologues, 3 Algériens, dont deux sont sur le point de départ, et 2 Cubains. La garde est assurée un jour sur deux, a-t-il alerté. Ajoutant que plus de 20% des parturientes sont des migrantes. Le Dr Akhamokh a également tiré la sonnette d’alarme concernant la prise en charge des maladies graves, à l’exemple du sida et du paludisme. «En une année, on a enregistré 498 cas d’hépatite B pris en charge par un seul médecin spécialiste, alors qu’un seul spécialiste en cardiologie assure près de 200 consultations par semaine». En outre, le service de gastrologie est assuré par un seul médecin, alors que les généralistes formés aux méthodes de lutte contre la maladie gèrent la situation dans les communes frontalières de Tin Zaouatine et In Guezzam. En dépit de ces insuffisances, le Dr Akhamokh a mis en exergue les efforts fournis par le personnel médical, notamment dans la prise en charge des maladies infectieuses. «Le taux mondial de mortalité par paludisme est de 0,3%. A Tamanrasset, on a enregistré un taux 0,23%, et en 2018, il était de 0%», a-t-il indiqué. Les services de santé de la wilaya frontalière ont réussi à cerner cette maladie très dangereuse. Selon Akhamokh, «il s’agit de cas importés (62%) des pays endémiques, comme le Niger et le Mali». Le médecin spécialiste en infectiologie a insisté sur la réalisation d’un centre de référence en maladies tropicales «afin, dit-il, d’assurer une meilleure prise en charge des malades et de consacrer plus d’études approfondies à l’épidémie».



Le paludisme maîtrisé mais…



« Les services sanitaires de la wilaya de Tamanrasset ont enregistré, l’année dernière, 854 cas de paludisme, dont 650 à l’EPH de Tamanrasset ayant causé deux décès », a-t-il indiqué. «Le chiffre est alarmant, mais la situation reste stable. Les deux victimes étaient dans un état avancé de la maladie», a-t-il précisé. S’agissant de la carte sanitaire de la wilaya de Tamanrasset et de l’état des lieux des maladies infectieuses, l’EPH a enregistré, l’année dernière, 16 cas de bilharziose et 498 cas d’hépatite B. Le Dr Akhamokh a indiqué que 30% des patients pris en charge par l’hôpital de Tamanrasset sont des migrants. Outre les consultations et interventions spécialisées, les migrants bénéficient également d’évacuation, si leur cas est jugé compliqué ou urgent, de Tamanrasset vers des hôpitaux spécialisés du Nord.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a assuré, à ce titre, de son intention de procéder à une «véritable rupture avec les pratiques du passé dans le secteur de la santé, conformément aux orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la promotion des prestations de santé dans le Sud, à travers la réalisation de nouvelles structures ou leur renforcement en équipements et en encadrement humain qualifié».

Neila Benrahal