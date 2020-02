Haythem Amareh, premier conseiller de lâ€™ambassade de Palestine Ã  Alger : Â«La Rupture avec IsraÃ«l et les Ã©tats- Unis a Ã©tÃ© actÃ©e par Mahmoud AbbasÂ»

La réunion urgente et extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères, consacrée à l’examen des développements de la question palestinienne, suite à l’annonce de ce qui a été appelé le «Deal du siècle», s’est tenue hier au Caire (Egypte). A cette occasion, le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a estimé que le dit plan constitue une violation des accords d’Oslo, a annoncé des «mesures fermes pour contrecarrer ce énième complot». Dans ce sillage, El Moudjahid a contacté le premier conseiller de l’ambassade de l’Etat de Palestine à Alger, Haithem Amareh pour obtenir plus amples informations. Le diplomate a d’emblée, confirmé que «le président Mahmoud Abbas a annoncé la rupture de l’ensemble des liens, y compris sécuritaire, avec l’occupant sioniste et les États-Unis». Poursuivant ses propos, Haithem Amareh a mis en exergue le «scandale du siècle» présenté cette semaine par le président Trump constitue une provocation inadmissible, car il concède à l’entité sioniste du contrôle de la ville d’El-Qods ainsi que l’annexion de la vallée du Jourdain et les colonies en Cisjordanie occupée. Le premier conseiller de l’ambassade de l’Etat de Palestine a, notamment mis à profit cette opportunité pour souligner que l’Etat et le peuple palestinien n’abandonneront jamais El-Qods occupée qui est, «la capitale éternelle de notre peuple», a-t-il mis en exergue. M. Amareh a, dans ce contexte, rappelé que les colonies installées sur les territoires palestiniens occupés par l’entité sioniste depuis 1967 sont jugées illégales par l’ONU, et une grande partie de la communauté internationale voit en elles un obstacle majeur à la paix. «Cette proposition viole le droit international au sujet du droit à l’autodétermination, de l’acquisition des territoires par la force, de l’annexion de territoires occupés», a-t-il rappelé avant de révéler, à cet effet, que les Palestiniens ne ménageront aucun effort et saisiront plusieurs institutions internationales telles que le conseil de sécurité des nations-unis, l’Union africaine (UA) ainsi que l’Organisation de la conférence islamique (OCI) pour que la communauté internationale rejette les machinations sionistes unilatérale visant à liquider la cause palestinienne. Enfin, le diplomate palestinien a «salué la position constante et immuable de l’Algérie, pays de un million et demi de martyrs». L’Algérie «qui n’a jamais manqué à ses engagements et à toujours défendu le peuple palestinien dans sa lutte légitime pour l’autodétermination». Pour rappel, il convient de signaler que le Secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, a participé hier, au Caire, à la réunion urgente des ministres arabes des Affaires étrangères. Une réunion qui a été consacrée à l’examen des développements de la question palestinienne, suite à l’annonce de ce qui a été appelé le «Deal du siècle», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette réunion, M. Bladehene a réaffirmé «la ferme position de l’Algérie quant au soutien absolu et inconditionnel du peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes irrévocables à l’établissement de son Etat indépendant et souverain, avec El Qods Echarif pour capitale», a conclu la même source.

Sami Kaïdi