PÃ©trole : En lÃ©gÃ¨re baisse

Les prix du pétrole ont terminé en légère baisse vendredi, chahutés par les inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus apparue en Chine et la possibilité de plus en plus évoquée d'une réunion avancée de l'Opep. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a reculé de 13 cents, ou 0,2%, pour clôturer à 58,16 dollars, son plus bas niveau depuis octobre, et bien loin des 68,91 dollars atteints début janvier. A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance a lâché 58 cents, ou 1,1%, pour finir à 51,56 dollars, son plus bas niveau depuis début août. Début janvier, il s'échangeait encore à plus de 63 dollars. Les investisseurs redoutent les conséquences de l'épidémie de pneumonie virale apparue en décembre à Wuhan, au centre de la Chine, avant de se propager dans le pays puis à l'étranger.