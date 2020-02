Exportation frauduleuse du plomb usagÃ© : Lâ€™association des producteurs de batteries automobiles dÃ©nonce

L’Association des producteurs de batteries automobiles (APBA) dénonce l’exportation frauduleuse du plomb usagé, matière première essentielle pour la fabrication de batteries. Les patrons de 14 usines de batteries pour véhicules situées un peu partout à travers le territoire national risquent de mettre la clé sous le paillasson, c’est ce qu’a indiqué le représentant des producteurs de batteries automobiles, Salim Houari.

Le représentant des producteurs de batteries automobiles a indiqué que «14 usines disséminées à travers le territoire national risquent d’arrêter leurs activités». Selon lui, certaines entreprises continuent toujours à contourner la loi relative au matériau primaire utilisé essentiellement dans l'industrie des batteries et est liée à la matière plomb. «Ce qui constitue, pour l’interlocuteur, une fraude caractérisée punie par la loi», a-t-il souligné dans un communiqué. Il fera la remarque que si cette pratique continue d’exister dans le temps, elle aura des répercussions négatives sur l’économie des usines de production qui baisseront rideau et mettront des milliers d’employés au chômage. Le même orateur a précisé lors d'un appel téléphonique que les entreprises qui créent réellement la richesse avaient envoyé plusieurs correspondances pour dénoncer cet état de fait au Premier ministère, au ministère des Finances, celui de l'Industrie, celui de l'Environnement ainsi que la direction générale des douanes.

Les rapports adressés à ces institutions donnent des explications complètes sur ces entités qui agissent en violation de la loi. Notre interlocuteur a affirmé que les constructeurs de batteries automobiles, qui sont au nombre 14 au niveau national, se retrouvent ainsi dans une situation critique qui les amènera inexorablement à fermer leurs usines «en raison de ces abus qui ne leur servent pas».

«Ces pratiques frauduleuses desservent la nation sachant que la matière première constituant 80% du produit, le plomb, est retiré des batteries usagées et broyé pour être exporté». Selon le porte-parole, la production locale qui est de 2.500.000 unités par an répond à hauteur de 80% pour les besoins nationaux en la matière. «C’est une pratique interdite par la loi de finances complémentaire publiée au Journal officiel en 2010 qui régule l'exportation de ce produit exporté à partir du port de la ville de Skikda, à l’est du pays», a ajouté M. Houari, qui appellera, à l’occasion, le directeur régional des douanes de Constantine à intervenir immédiatement «pour mettre fin à cette pratique frauduleuse».

Ce dernier a par ailleurs fait savoir que l’association des producteurs de batteries pour véhicules avait adressé plusieurs correspondances pour dénoncer cet état de fait au Premier ministère, au ministère des Finances, celui de l’Industrie, de l’Environnement ainsi que la direction générale des Douanes.

Le représentant des fabricants de batteries pour véhicules, a également appelé les autorités concernées, en particulier le Premier ministère, de prendre les mesures nécessaires pour stopper cette pratique, car selon lui, il était «urgent d'intervenir pour mettre fin aux agissements de certains fournisseurs qui broyaient le plomb, matériau de base pour produire la batterie et l'exporter à l'étranger».

Mohamed Mendaci