Autrement dit : Le temps de la remise en cause

Les 60 ans d’existence de l’Europe n’auront pas été un long fleuve tranquille. Durant ces six décennies, l’Europe aura connu des moments forts et de réussite mais aussi quelques turbulences et crises. Aujourd’hui elle est dans le doute, se demandant à la faveur des changements enregistrés dans les pays qui la composent ce qu’elle sera demain. En fait, elle traverse une vraie crise existentielle. Ceux qui croient dur comme fer à cette l’union affirment que l’Europe demeurera cette entité souhaitée par ses fondateurs. Pourtant, pour d’autres, le temps de la remise en cause a commencé. Il a été enclenché depuis que la Grande-Bretagne a décidé de quitter la maison en 2016. Le référendum remporté par les partisans du Brexit avec 51,9% des suffrages a été un coup de tonnerre dans une Union qui se croyait sereine et dont l’élargissement se poursuivait. L’entrée en vigueur du Brexit ce 31 janvier 2020 a ainsi sonné le la pour l’entame de cette réflexion que les dirigeants européens, notamment ceux des pays fondateurs de l’Union européenne (UE) sont tenus d’entreprendre. Car la belle aventure commencée en 1950, consolidée en 1957 par la signature du Traité de Rome, acte fondateur de ce qu’est aujourd’hui l’Union européenne et renforcée tout au long des années suivantes par d’importants pas franchis , à l’image du traité de Maastricht, deuxième acte fondamental de la construction européenne, signé le 7 février 1992 et des accords de Schengen signés trois en plus tard (mars 1995) qui permettent aux Européens de voyager sans contrôle aux frontières, ainsi que l’élargissement de l’UE vers les pays de l’Europe de l’Est avec leur entrée en 2004. En ce temps, l’Europe était loin de se douter que quelques années plus tard, elle allait perdre pour la première fois et dans la douleur un de ses membres. Après avoir été 28 membres, ils sont aujourd’hui 27 pays à composer l’UE. Ce premier rétrécissement sera-t-il le dernier ? Les dirigeants de l’UE l’espèrent. Pourtant si à ce jour seuls les Britanniques ont franchi le pas, d’autres peuples ont envisagé l’éventualité de suivre leur exemple. La montée en puissance des populistes et des souverainistes augure, à ne pas en douter, de nouvelles crises auxquelles l’Europe doit se préparer à faire face. «Après 60 ans d’existence, elle se trouve au milieu du gué. Alors, stop ou encore ?» . Telle est la question qu’un analyste européen n’a pas manqué de poser. A juste titre.

Nadia K.